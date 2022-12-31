Любовь, деньги и карьера: гороскоп для всех знаков зодиака на 2023 год

Что ждет знаков зодиака в новом году



Сегодня, 31 декабря, все ждут главную ночь года. Заканчивается 2022, скоро календарь перевернет страницу. Чего ждать знакам зодиака от года Черного Водяного Кролика, рассказали астрологи 7days.ru.



С конца 2022 года люди этого знака могут почувствовать нарастание внутренней силы и независимости. К Овнам Кролик придет раньше других знаков зодиака. Их основная задача не бояться брать больше ответственности. Овнов ждет успех в карьере. В общем, 2023 точно превзойдет все ожидания. В личной жизни, если вы одиноки, то начинается отличный период для поисков второй половинки. Семейные Овны должны провести анализ своих отношений: все ли их устраивает, если нет, то больше терпеть не имеет смысла.



Телец



Тельцы в 2023 году захотят изменить мир. Однако нужно начинать с себя: сначала внешние изменения, потом привычки. Вторая половина 2023 года будет максимально рискованной для финансов. Чтобы жить в достатке, придется очень много работать, потому что 2023 год не принесет легких денег. В любви повезет свободным Тельцам, их закружит круговорот романтических событий уже с января. Остальным представителям этого знака нужно максимально держаться, чтобы не свалиться в бытовуху.



Близнецы



Близнецы пустятся во все тяжкие. Им удастся обучиться новым навыкам и сразу выйти на хороший доход. На зависть окружающих не стоит обращать внимание: вы хоть и любимчик Вселенной на весь 2023 год, все равно большая часть успеха - это ваша заслуга. В июле и августе есть риск потратить больше, чем заработаете. Если сможете избежать соблазна, то везение не покинет вас до конца 2023 года. Близнецов в год Кролика ждет много встреч и знакомств, которые могут пригодиться и в карьере. Семейные Близнецы будут и дальше искать гармонию, а стоило бы начать ценить то, что имеете.



Рак



В 2023 году у Раков будет много срочных дел, придется найти на все силы. Но результат не заставит себя долго ждать. В любовной сфере у Раков возможны неприятные перемены. Есть риск стать жертвой чужих интриг, поэтому избегайте любого флирта. Иначе доказать свою невиновность будет тяжело. Несмотря на хорошее начало 2023 года, Раки относятся к деньгам пренебрежительно. Лучше беречь финансы, а также прекратить воспринимать все блага как должное.



Лев



На первом месте у Львов будут личностный рост и успех в работе. Карьерный рост зависит только от ваших стараний. Денег в 2023 году будет достаточно для комфортного существования, но купить недвижимость или автомобиль без кредита вы не сможете. Профессиональный прорыв возможен только в конце года, когда вы решитесь попробовать себя на другом поприще. В личной жизни все стабильно.



Дева



Девам стоит проявить решительность и смелость в вопросах карьеры, смены места жительства или покупки недвижимости. Решать придется быстро, чтобы не упустить выгодное предложение. Если у людей этого знака есть желание поменять что-то в своей внешности, то для этого идеально подойдут сентябрь и октябрь. В любовной сфере Девы окажутся перед выбором: возродить отношения и расстаться. Лучше не спрашивать советов, чтобы потом не было соблазна скинуть на третьих лиц ответственность. На протяжении всего года Девам стоит избегать расточительства, но не стоит забывать, что лучшая мотивация - это подарки себе.





Весы



Для Весов 2023 год будет активным в карьере. Помните, что рабочие советы, особенно по поводу финансов, сейчас стоят очень дорого, поэтому не стесняйтесь требовать услугу в ответ. После апреля доход Весов стремительно пойдет вверх. Постарайтесь не потратить все сразу, вложить рекомендуется в недвижимость или инвестиции, но при условии, если вы разбираетесь в этой теме. В любовных делах не исключены свадьба или развод. В 2023 Весам стоит взять всю инициативу в свои руки, только так есть надежда на счастье. Если решитесь на новые романы, то проследите, чтобы человек был достойный, иначе потратите энергию в пустоту.



Скорпион



Скорпион будет занят поиском баланса. Людей этого знака начнет мотать из стороны в сторону, а их решение нельзя назвать адекватным. Чтобы избежать проблем в 2023 году, необходимо найти гармонию в себе и быть готовым к любым поворотам судьбы. Финансово преуспеть этому созвездию удастся при помощи своего дела. Скорее всего, вы откроете свой бизнес или уйдете во фриланс. Если захотите остаться в найме, то денег будет хватать только на самое необходимое. Скорпион - единственный представитель гороскопа, которому в 2023 году представится уникальная возможность вернуть свою старую любовь. Но такие шаги требуют стараний с вашей стороны.



Стрелец



Погрузиться в финансы потребуется Стрельцам. Самым правильным решением будет завести таблицу расходов и доходов, но вы можете просто расставить приоритеты. Чтобы добиться карьерного роста, стоит тщательно планировать распорядок дня. Стрельцам не нужно игнорировать знакомства, и в первую очередь из-за полезных связей. В личной жизни будет практически без изменений: свободные Стрельцы предаются череде легкомысленных встреч, а семейные представители этого знака будут пытаться удержаться от соблазна сходить налево.



Козерог



В начале 2023 года Козерог будет чувствовать усталость и опустошенность из-за напряженного графика конца 2022 года. Прийти в себя удастся только к марту. Летом Козерогам придется бороться с повышенной эмоциональностью и надоедливыми друзьями, которые то и дело будут мешать работе. В общем год обещает быть интересным. Финансовая удача будет на стороне Козерогов. Копить не обязательно, ведь Козероги полны идей, которые позволят заработать еще больше. В опасности окажутся свободные представители этого знака: они могут стать жертвой безответной любви.



Водолей



Водолеям нужно сохранить то, что они имеют: работа, деньги, партнерские отношения. Могут быть конфликты с родственниками. Людям этого знака придется выбирать: удовлетворить свои потребности или решать проблемы близких людей. Старайтесь свести жертвенность на минимум и, чтобы избежать конфликтных ситуаций, не давайте напрасных обещаний. Год будет весьма прибыльным для Водолея, но придется бороться с соблазнами спустить выручку на удовольствия. Помните: деньги должны работать и приносить доход. Если не решаетесь вложить средства в бизнес, то хотя бы положите деньги под процент в банк. Еще очень хорошо направить финансы на дополнительное образование, или можно повысьте IQ у своих детей. В любовных отношениях 2023 год будет очень страстным. Все Водолеи захотят еще раз завоевать свою любовь, даже если женаты много лет. Вы уверены, что каждый день необходимо показывать свои чувства. Свободные Водолеи наконец-то обретут истинное счастье.



Рыбы



У Рыб в 2023 году на повестке дня будут стоять два вопроса: работа и здоровье. Постарайтесь держать их в гармонии, иначе неизбежны просадки в одном из направлений. Рыбам придется научиться идти на компромисс, даже если они хотят доказать свое превосходство. Кролик не любит капризов или агрессии. Если вы становитесь источником конфликтной ситуации, то ждите скорого наказания. В целом год хорош для заработка, но нужно сохранять бдительность, чтобы не стать жертвой мошенников. Также не стоит обманывать себя в ожиданиях, разочарование надолго выбьет из колеи. В 2023 году придется отказаться от шаблонов, пришло время удивлять вторую половинку, чтобы ваш брак стал еще крепче. Свободные Рыбы должны придерживаться эффекта неожиданности и перестать намеренно искать спутника жизни. Уже сейчас можете удалить свое объявление на сайте знакомств.