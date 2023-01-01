Климатолог предупредил о возможных погодных аномалиях в 2023 году

Наступивший 2023 год может оказаться теплее 2022-го, заявил директор Климатической программы Всемирного фонда дикой природы WWF России Алексей Кокорин, передает Tengrinews.kz со ссылкой на lenta.ru.



По его словам, все зависит от состояния течений в Тихом океане, от явлений Эль-Ниньо (аномальное повышение температуры поверхности океана) и Ла-Нинья (аномальное понижение температуры поверхности океана). Исходя из этого, 2020 год был очень теплым, 2021-й - холоднее, 2022-й - примерно такой же, как 2021-й.



"В 2023 году, во всяком случае в начале года, продолжится фаза Ла-Нинья, то есть более холодная фаза. Но потом, скорее всего, начнется теплая фаза. Поэтому в целом 2023 год может быть теплее 2022 года", - предупредил он о возможных погодных аномалиях. 2024-й будет "уже гораздо теплее".



Синоптик рассказал, что в следующее десятилетие, в том числе в 2023 году, участятся экстремальные погодные явления. По его словам, погодных аномалий будет намного больше, чем в предыдущие десять лет.



"Не в два раза, конечно, но значимо больше, мы это почувствуем", - подчеркнул специалист.



Сообщается, что холодных зим в предстоящие 10 лет должно быть меньше.