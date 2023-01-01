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В английском городе отменили новогодний салют из-за моржа

Просмотров:105 Опубликовано: Сегодня, 15:54
В английском городе отменили новогодний салют из-за моржа
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Власти английского города Скарборо отменили новогодний фейерверк, чтобы не потревожить уникального гостя из Арктики - моржа, который решил сделать привал в городском порту, передает Tengrinews.kz со ссылкой на BBC News.

Городской совет Скарборо решил отменить фейерверк по совету Британского общества водолазов-спасателей морских животных, которые опасались, что грохот нанесет удар по психике моржа.

Место, где отдыхает морж, обнесли ограждением – оно не позволяет подойти к животному ближе, чем на шесть метров.

"Я в первый раз вижу моржа. Он огромный. Тюлени у нас тут на берегу возле Скарборо бывают часто, но такой огромный зверь. Гигантский, - сказал местный житель, 51-летний Ричард Коулсон. - Начинаешь уважать природу, когда видишь что-то такого размера. У него бивни больше, чем у меня руки".

Предполагают, что это тот самый морж, которого в начале декабря видели на южном берегу Англии, в Гемпшире, а до того - в Нидерландах и Франции. Люди уже даже дали ему кличку - Тор.

Вместе с тем местные эксперты по дикой природе попросили жителей и туристов не беспокоить его, так как он восстанавливает силы. Через несколько дней морж может покинуть Скарборо, чтобы продолжить путешествие на север.


Источник: Tengrinews.kz
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