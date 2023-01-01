Самого титулованного на планете футболиста обвинили в сексуальных домогательствах

Экс-футболиста "Барселоны" и участника чемпионата мира в Катаре в составе сборной Бразилии Дани Алвеса заподозрили в сексуальных домогательствах. Об этом стало известно испанскому изданию ABC, передает Tengri Sport со ссылкой на Спорт-Экспресс.
Женщина, имя которой не разглашается, заявила на 39-летнего защитника в полицию по обвинению в насильственных действиях сексуального характера.
По данным источников в полиции Барселоны, инцидент произошел 30 декабря в одном из ночных клубов Барселоны. Потерпевшая рассказала, что Алвес "засунул руку ей под нижнее белье".
Как сообщается, предполагаемая жертва "очень нервничала" и не сразу сообщила в полицию о случившемся, но подала заявление и дала свои объяснения по настоянию друзей.
Когда же полицейские прибыли в клуб по вызову, злоумышленник, которым, как предполагается, являлся Дани Алвес, уже покинул помещение. Сам футболист полностью отрицает свою причастность к произошедшему.
Дани Алвес на сегодня является самым титулованным футболистом в мире. В его активе 43 титула в сумме на уровне клубов и сборных. Он побеждал в чемпионатах Испании, Франции, Италии, Лиге чемпионов, Кубке УЕФА и Суперкубке УЕФА. Главных достижений он добился, выступая за "Барселону". Сейчас выступает за мексиканский клуб "Пумас".
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