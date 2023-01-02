Пятерых детских врачей арестовали в Кыргызстане из-за смерти ребенка

Медработников Городской детской клинической больницы скорой помощи и Национального центра охраны материнства и детства в Кыргызтане водворили в СИЗО-1 до 10 января этого года. Такое решение по отношению к врачам принял Ленинский районный суд Бишкека, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Kaktus Media.



В пресс-службе УВД Ленинского района рассказали некоторые подробности дела. По данным милиции, 14 ноября 2022 года примерно в 09:13 правоохранительные органы получили вызов из центрального городского морга о том, что к ним поступил труп малолетнего ребенка.



Данный факт был зарегистрирован, и начата доследственная проверка. "Установлено, что ребенок поступил в одну из больниц 13 ноября текущего года примерно в 07:00 с жалобами на боли в желудке, в 12:30 ребенка перевели в реанимационное отделение другой больницы, где он скончался, не приходя в сознание.



По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником" УК КР.



"В рамках уголовного дела были назначены все необходимые экспертизы, по результатам которых были задержаны подозреваемые М. Ж., 1962 года рождения, И. Р. 1955 года рождения, К. Б., 1994 года рождения, Э. А., 1990 года рождения, М. К., 1981 года рождения, А. Г., 1995 года рождения. Они доставлены в следственную службу УВД Ленинского района, а затем водворены в ИВС ГУВД", - отметили в пресс-службе.



В отношении еще одного подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Остальные решением суда водворены в СИЗО-1 Бишкека.



В настоящее время расследование продолжается.



Глава Независимого медицинского профсоюза Кыргызстана и эксперт по доказательной медицине Бермет Барыктабасова поделилась подробностями.



Глава профсоюза, со слов коллег задержанных медиков, рассказала, что у ребенка было впервые выявлено хроническое заболевание. И это не первый случай в стране, по ее данным, когда у пациента такое заболевание, а обвиняют в его осложнениях или даже смерти хирургов.



"Доктора, как рассказали их коллеги, не увидели такого классического болевого эффекта от раздражения брюшины, который обычно бывает при синдроме "острого живота" или перитоните. (...) Ежедневно сталкивающиеся с сотней острых заболеваний, они не увидели выраженных болей, напряженного живота, и непонятно было, что за состояние у ребенка, предполагали интоксикацию, но определить причину не могли. Было необходимо дообследование. Для чего ребенка и перевели в Национальный центр охраны материнства и детства. Но это медиков 3-й детской не спасло: ребенок умер. Его не успели взять на операционный стол. Вскрытие, как рассказали медики, показало перитонит", - отметила она.



К тому же, по информации Барыктабасовой, "их до смерти напугали, что это родственник высокопоставленного лица и возмездия не избежать".