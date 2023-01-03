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Фильм "Чебурашка" собрал рекордную сумму в первый день проката

Просмотров:64 Опубликовано: Сегодня, 09:31
Фильм "Чебурашка" собрал рекордную сумму в первый день проката
Телеканал Россия-1
Семейный фильм Дмитрия Дьяченко "Чебурашка" с Сергеем Гармашем и Ольгой Кузьминой в главных ролях, согласно данным ЕАИС, в первый день проката в России собрал больше 225 миллионов рублей (свыше 1,3 миллиарда тенге), рассказывает Tengri Lifestyle со ссылкой на Gazeta.

Премьера российской киноленты про Чебурашку состоялась 1 января 2023 года.

Судя по информации ЕАИС, в понедельник, 2 января, картина заработала еще большую сумму - 292 миллиона рублей (1,7 миллиарда тенге). Общие сборы "Чебурашки" на 3 января в России составляют 674 миллиона рублей (3,9 миллиарда тенге), а число зрителей картины приближается к двум миллионам.

Как отмечает ЕАИС, это рекордный результат, который оставил позади другие хиты новогоднего проката: фильмы "Последний богатырь: Корень зла" (156 миллионов рублей), "Холоп" (147 миллионов рублей), "Последний богатырь: Посланник тьмы" (142 миллиона рублей) и "Викинг" (133 миллиона рублей).

В Казахстане премьера фильма "Чебурашка" намечена на 5 января.

Ранее сообщалось, что сиквел "Аватара" не побил кассовые рекорды в день премьеры.


Источник: Tengrinews.kz
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