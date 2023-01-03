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19 детей умерли в Узбекистане от индийского препарата: еще один ребенок попал в реанимацию

Просмотров:158 Опубликовано: Сегодня, 11:11
19 детей умерли в Узбекистане от индийского препарата: еще один ребенок попал в реанимацию
фото с сайта Казинформ
ФЕРГАНА. КАЗИНФОРМ - В Ферганской области выявлен случай отравления препаратом «Док-1 Макс», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальное информагентство Узбекистана.

В детское реанимационное отделение Ферганского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи поступил трехлетний ребенок с диагнозом «острое отравление сиропом «Док-1 Макс». Состояние ребенка тяжелое.

Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Ферганской области, 28 декабря 2022 года в 12:35 в приемно-диагностическое отделение филиала был доставлен А.Н. – житель города Кувасая 2019 года рождения. В приемно-диагностическом отделении был записан анамнез, и ребенок был госпитализирован в реанимационное отделение.

Было установлено, что при лечении простуды в домашних условиях больной употребил сироп «Док-1 Макс» свыше нормы. Кроме этого сиропа, он употреблял еще несколько препаратов.

Заболевание пациента началось с кашля. Мать ребенка купила в аптеке сироп «Док-1 Макс» без рекомендации врача и давала ребенку по 5 мл 10 раз в течение 4 дней.

Общее состояние больного тяжелое. Ребенка лечат по соответствующим и утвержденным стандартам.

После приема сиропа «Док-1 Макс» индийского производства в Узбекистане скончались 19 детей.

22 декабря в Узбекистане из-за сообщений о гибели 15 детей ввели временный запрет на продажу индийского препарата от гриппа и простуды «Док-1 макс». 27 декабря Минздрав Узбекистана обнародовал результаты проверки, которая подтвердила смерть уже 18 детей после приема препарата «Док-1 макс». Согласно заключению Государственного центра экспертизы и стандартизации лекарственных средств сироп «Док-1 макс» не соответствует установленным требованиям.

По факту смерти детей Служба государственной безопасности Узбекистана возбудила уголовное дело.

В четверг, 29 декабря, стало известно о смерти еще одного ребенка, принимавшего препарат «Док-1 Макс».


Источник: Казинформ
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