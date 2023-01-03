В Иране приговорили к казни еще одного участника беспорядков

Верховный суд Ирана приговорил участника недавних беспорядков Мохаммада Боругани к смертной казни, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Tasnim.



Сообщается, что осужденный напал с ножом на одного из сотрудников сил безопасности.



"Тем самым Боругани создал для граждан атмосферу страха и отсутствия безопасности, поджог здание префектуры города Пакдашт (на юго-востоке провинции Тегеран) и нанес ущерб имуществу. Решением суда он приговорен к смертной казни", - говорится в сообщении.



По данным местных СМИ, суд Тегерана вынес смертный приговор уже шестерым участникам беспорядков. Первым казненным стал Мохсен Шекари. По версии следствия, мужчина был осужден за то, что 25 сентября заблокировал бульвар Саттар Хан в Тегеране и ранил человека. Шекари был приговорен к смертной казни 23 октября и казнен через повешение 8 декабря.



Ранее сообщалось, что 400 человек заключили в тюрьму из-за протестов в Иране.



Напомним, общенациональные протесты в Иране начались из-за смерти 22-летней курдской девушки Махсы Амини, которая скончалась после ареста "полицией нравов" за неправильное ношение хиджаба. В стране не стихали протесты, они сопровождались столкновениями с правоохранителями и охватили несколько городов, включая столицу Тегеран.