"Заходи. Тут тепло. Уши погреешь!": мужчина подружился с диким соболем - забавное видео

Эти трогательные и забавные кадры о дружбе человека и животного. Мужчина стал подкармливать дикого соболя, который приходил к рабочему домику на краю леса. Чем закончилась история необычного знакомства, смотрите в видео"Дикий соболь живет недалеко от моей работы и иногда заходит ко мне в гости", - рассказал мужчина в описании к своей ролику.На кадрах запечатлены забавные моменты, когда соболь приходит в гости, получает что-то вкусное, а мужчина охотно общается с новым лесным знакомым.На видео он называет пушистого зверька уважительно "Соболевский", приглашает его войти в дом, перекусить и погреться. Соболь ведет себя в ответ весьма бесстрашно, доверчиво и дружелюбно и охотно принимает угощения и приглашение от человека.Дело происходит в Хабаровском крае России, где зимы весьма суровы. Это милое общение вызывает улыбку! Очень здорово, что маленький соболь обрел теплое местечко, где его накормят и обогреют в зимнюю стужу.