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Звезду Marvel Джереми Реннера прооперировали. Актер в критическом состоянии

Просмотров:142 Опубликовано: Сегодня, 17:30
Звезду Marvel Джереми Реннера прооперировали. Актер в критическом состоянии
Фото Instagram / @jeremyrenner
Голливудского актера Джереми Реннера, известного по роли Соколиного глаза в киновселенной Marvel, прооперировали после несчастного случая во время уборки снега на выходных. Актер находится в критическом состоянии, передает Tengrinews.kz со ссылкой на журнал People.

51-летний актер серьезно пострадал при уборке снега в своем доме в Рино, штат Невада, США. Ранее на населенный пункт обрушилась снежная буря.

Очевидцы сообщили журналистам TMZ, что Джереми Реннер управлял ратраком - снежным тягачом. Он проехал четверть мили, чтобы его семья могла выбраться из дома после сильной бури. Ратрак случайно наехал на ногу Реннера, и из-за травмы он потерял много крови. Первую помощь актеру оказали соседи, один из которых смог наложить жгут на ногу в ожидании скорой помощи. Затем медики эвакуировали Реннера на вертолете.

Ранее актер опубликовал видео управления ратраком в соцсетях.


Источник: tengrinews.kz
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