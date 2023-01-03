Звезду Marvel Джереми Реннера прооперировали. Актер в критическом состоянии

Голливудского актера Джереми Реннера, известного по роли Соколиного глаза в киновселенной Marvel, прооперировали после несчастного случая во время уборки снега на выходных. Актер находится в критическом состоянии, передает Tengrinews.kz со ссылкой на журнал People.



51-летний актер серьезно пострадал при уборке снега в своем доме в Рино, штат Невада, США. Ранее на населенный пункт обрушилась снежная буря.



Очевидцы сообщили журналистам TMZ, что Джереми Реннер управлял ратраком - снежным тягачом. Он проехал четверть мили, чтобы его семья могла выбраться из дома после сильной бури. Ратрак случайно наехал на ногу Реннера, и из-за травмы он потерял много крови. Первую помощь актеру оказали соседи, один из которых смог наложить жгут на ногу в ожидании скорой помощи. Затем медики эвакуировали Реннера на вертолете.



Ранее актер опубликовал видео управления ратраком в соцсетях.