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Курс рубля опустился ниже 6 тенге в обменниках

Просмотров:133 Опубликовано: Сегодня, 18:32
Курс рубля опустился ниже 6 тенге в обменниках
Фото ©️ Tengrinews.kz / Алихан Сариев
Некоторые обменники в Алматы покупают рубль по курсу ниже 6 тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на данные kurs.kz.

Официальный курс рубля в Казахстане на 3 января по данным Национального банка - 6,43 тенге.

Однако, часть обменников в Алматы начала продавать рубль по цене ниже 6 тенге. В среднем покупка сложилась на уровне 5,74 тенге, продажа - 6,28 тенге за российскую валюту.

Курс рубля опустился ниже 6 тенге в обменниках



В обменных пунктах Астаны также есть точки, где рубли принимают за 5,5-5,7 тенге, но в среднем покупка сложилась на уровне 6,12 тенге, продажа - 6,44 тенге.

Напомним, рубль слабеет по отношению к доллару и тенге с 20 декабря. По данным KASE, за месяц российская валюта ослабла на 1,17 тенге.


Источник: tengrinews.kz
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