Курс рубля опустился ниже 6 тенге в обменниках

Некоторые обменники в Алматы покупают рубль по курсу ниже 6 тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на данные kurs.kz.Официальный курс рубля в Казахстане на 3 января по данным Национального банка - 6,43 тенге.Однако, часть обменников в Алматы начала продавать рубль по цене ниже 6 тенге. В среднем покупка сложилась на уровне 5,74 тенге, продажа - 6,28 тенге за российскую валюту.В обменных пунктах Астаны также есть точки, где рубли принимают за 5,5-5,7 тенге, но в среднем покупка сложилась на уровне 6,12 тенге, продажа - 6,44 тенге.Напомним, рубль слабеет по отношению к доллару и тенге с 20 декабря. По данным KASE, за месяц российская валюта ослабла на 1,17 тенге.