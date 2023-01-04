Женщину убило мусорным контейнером в Актобе

В Актобе женщина погибла из-за упавшего на нее мусорного контейнера, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Как сообщили в МВД, 1 января в полицию от оператора "103" поступило сообщение о том, что во дворе дома по проспекту Санкибай батыра на человека упал мусорный бак.
"Следственно-оперативной группой установлено, что при погрузке контейнера сломался подъемный механизм КамАЗа и металлический мусорный контейнер упал на 38-летнюю работницу ТОО по уборке мусора. От полученных травм спустя несколько часов женщина скончалась в многопрофильной областной больнице города", - говорится в сообщении.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 156, части 3 УК РК "Нарушение правил охраны труда".
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.