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Германия официально отказала Польше в компенсации за Вторую мировую войну

Просмотров:42 Опубликовано: Сегодня, 19:05
Германия официально отказала Польше в компенсации за Вторую мировую войну
Фото:elements.envato.com
Германия отказалась от переговоров о выплате Польше репараций, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Польского агентства печати.

Правительство Германии дипломатической нотой выразило отказ вести переговоры с Польшей о репарациях за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны.

В Польше, в свою очередь, выразили намерение "продолжить усилия по урегулированию долгов, возникших в результате немецкой агрессии и оккупации в период с 1939 по 1945 год".

В начале сентября стало известно, что Польша официально заявила о своем требовании возмещения ущерба за Вторую мировую войну от Германии после противоречивого отчета оценки ущерба от нацистского режима примерно в 1,3 триллиона долларов.

Помимо выплаты репараций, власти Польши требуют возместить ущерб жертвам агрессии и немецкой оккупации и членам их семей.

Берлин, в свою очередь, выступает против требования о репарациях. Он утверждает, что этот вопрос урегулирован договором "два плюс четыре" от 1990 года о внешнеполитических последствиях объединения Германии.


Источник: tengrinews.kz
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