Германия официально отказала Польше в компенсации за Вторую мировую войну

Германия отказалась от переговоров о выплате Польше репараций, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Польского агентства печати.



Правительство Германии дипломатической нотой выразило отказ вести переговоры с Польшей о репарациях за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны.



В Польше, в свою очередь, выразили намерение "продолжить усилия по урегулированию долгов, возникших в результате немецкой агрессии и оккупации в период с 1939 по 1945 год".



В начале сентября стало известно, что Польша официально заявила о своем требовании возмещения ущерба за Вторую мировую войну от Германии после противоречивого отчета оценки ущерба от нацистского режима примерно в 1,3 триллиона долларов.



Помимо выплаты репараций, власти Польши требуют возместить ущерб жертвам агрессии и немецкой оккупации и членам их семей.



Берлин, в свою очередь, выступает против требования о репарациях. Он утверждает, что этот вопрос урегулирован договором "два плюс четыре" от 1990 года о внешнеполитических последствиях объединения Германии.