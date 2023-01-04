Трансгендера впервые казнили в США

В США казнили женщину-трансгендера, признанную виновной в убийстве, когда она была еще мужчиной, передает Tengrinews.kz со ссылкой на DW.



49-летняя Эмбер Маклафлин умерла после впрыскивания ей инъекции с ядом в одной из тюрем штата Миссури. Она стала первым человеком, приговоренным к смертной казни в США в 2023 году.



Она была признана виновной в убийстве подруги в 2003 году в Сент-Луисе. Суд счел доказанным тот факт, что Маклафлин еще в бытность мужчиной изнасиловала и зарезала бывшую партнершу Беверли Гюнтер. Присяжные признали Маклафлин виновной в убийстве, но так и не смогли договориться о мере наказания для нее. Тогда в дело вмешался судья и приговорил обвиняемую к смертной казни.



Дело трансгендера вызвало широкий резонанс в США. Адвокаты настаивали на замене смертной казни пожизненным тюремным заключением, ссылаясь на то, что смертный приговор был вынесен одним-единственным судьей и не отражал мнения общественности в лице присяжных.



В письме губернатору Миссури они также указывали на тяжелое детство Маклафлин, которую приемный отец избивал дубинкой и пытал электрошокером, и психические расстройства. Против казни Маклафлин выступили также два конгрессмена и многие влиятельные люди в США.