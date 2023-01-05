В Индии начались протесты после гибели женщины

Толпы людей вышли на протесты в столице Индии, требуя справедливости для женщины - водителя скутера, которую сбил насмерть автомобиль и протащил много километров по улицам Дели, передает Tengrinews.kz со ссылкой на The Hindu.Полиция Дели сообщила, что скутер 20-летней женщины столкнулся с автомобилем рано утром 1 января. Команда специального комиссара посетила участок дороги Султанпури - Канджхавала для проведения расследования. Специальный комиссар полиции Шалини Сингх со своей командой осмотрела 12-километровый участок дороги от Султанпури до Канджхавала, по которому тащили женщину, сообщили в полиции."У нас есть информация о том, что тело девушки каким-то образом застряло в машине и его протащили примерно 10-12 километров. Затем на повороте тело выбросили из машины", — заявил на пресс-конференции представитель полиции Дели Сагар Худа.Он добавил, что с полицией сотрудничает свидетель, который находился с потерпевшей в момент столкновения. По словам высокопоставленного сотрудника полиции Дели Харендры Сингха, тело женщины было сильно изуродовано, вся ее одежда разорвана."После анализа показаний сотрудников полиции, которые первыми отреагировали на инцидент, будет представлен подробный отчет, который может включать предложения, например, о необходимости установки дополнительных фонарей, патрульных машин и камер видеонаблюдения на участке", - говорится в сообщении.Пятеро мужчин, которые, предположительно, находились в машине, были привлечены к уголовной ответственности за непреднамеренное убийство среди прочих статей, несмотря на то что полицию обвинили в проведении "халтурного расследования" по этому делу. Все пятеро обвиняемых были отправлены в трехдневный полицейский изолятор.Отмечается, что есть подозрение, что обвиняемые находились в состоянии алкогольного опьянения во время инцидента. Источники сообщили, что образцы их крови были отправлены на медицинскую экспертизу, чтобы установить, были ли они пьяны в момент инцидента.Ужасные подробности ДТП вызвали волну возмущения в Индии. Местные жители вышли на улицы, чтобы потребовать строгого наказания для предполагаемых преступников. Сотни людей собрались возле полицейского участка в районе, где произошел инцидент. Поскольку возмущение по поводу инцидента нарастало, министерство внутренних дел запросило подробный отчет у полиции Дели по указанию министра внутренних дел Амита Шаха.Полиция Дели также создала следственную комиссию во главе со специальным комиссаром Шалини Сингх и попросила ее представить отчет о расследовании как можно скорее, сообщили официальные лица.