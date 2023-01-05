"Главные лузеры": Forbes назвал топ обедневших миллиардеров в 2022 году

Пять миллиардеров в 2022 году потеряли рекордные суммы денег, сообщил американский журнал Forbes, рассказывает Tengri Lifestyle. Совместно их состояния сократились на 378 миллиардов долларов.



Антирейтинг возглавил Илон Маск, обедневший на рекордные 125 миллиардов долларов. Акции Tesla, которые составляют основу капитала предпринимателя, рухнули на 65 процентов в прошлом году после анонса покупки соцсети Twitter.



Джефф Безос - на втором месте - лишился в 2022 году 85 миллиардов из-за снижения стоимости акций Amazon на 50 процентов. Марк Цукерберг потерял 77 миллиардов долларов - стоимость акций Meta за год упала на 64 процента.



На четвертом и пятом месте расположились основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин. Состояние Пейджа за год сократилось на 46 миллиардов долларов, капитал Брина - на 45 миллиардов долларов. Акции их компании, известной теперь как Alphabet, с конца 2021 года упали на 39 процентов вслед за общим снижением IT-рынка.