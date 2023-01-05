Тонущий катер с туристами на Бали попал на видео, передает Tengritravel.kz со ссылкой на abc.net.au.
Инцидент произошел недалеко от порта Санур на Бали во вторник, 3 января.
По данным туристической компании Maruti Group Fast Boats, которая организовала поездку, катер находился примерно в 3,7 километра (2 морских милях) от Санура, когда на нем произошла утечка и он затонул. Эксперты считают, что, возможно, катер ударился о твердые предметы или ветки, из-за чего в судно попала вода.
Менеджер компании утверждает, что корабль был в надлежащем состоянии и до инцидента совершил сорокаминутный рейс.
Как сообщила компания-организатор, на борту находились 28 туристов, а также шесть членов экипажа, включая капитана. Среди пассажиров были туристы из Австралии, России, Украины и Индии. Все были спасены. Во время спасательных работ погода была "экстремальной", с сильным ветром.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере 20 человек получили травмы разной степени тяжести из-за турбулентности на борту самолета Hawaiian Airlines, летевшего из американского города Финикс.
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