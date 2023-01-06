Старейшая американка умерла в возрасте 115 лет

Старейшая американка Бесси Хендрикс умерла в возрасте 115 лет, сообщает Zakon.kz.



Бесси Хендрикс родилась 7 ноября 1907 года в штате Айова, женщина пережила двух своих детей из пяти, сообщает New York Post.



Секретом долгой и успешной жизни выросшая на ферме Хендрикс называла "тяжелый труд".



В ноябре 2022 года Бесси Хендрикс отпраздновала свой 115-й день рождения вечеринкой в центре по уходу за пожилыми в Лейк-Сити, где она живет.



На вечеринке присутствовали все трое детей Хендрикс, включая дочь Джоан Шаффер, которая накануне отпраздновала свое 90-летие.



Хендрикс стала старейшей женщиной в Соединенных Штатах в начале 2022 года после смерти Тельмы Сатклифф в возрасте 115 лет и 108 дней. Геронтологи считали Бесси четвертым по возрасту человеком в мире.