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В США шестилетний школьник выстрелил в учительницу

Просмотров:214 Опубликовано: Сегодня, 09:09
В США шестилетний школьник выстрелил в учительницу
Иллюстративное фото
Педагог находится в критическом состоянии.

Шестилетний ученик выстрелил в учительницу начальной школы в американском Ньюпорт-Ньюсе, штат Виргиния, сообщает CNN. 

Ребёнок находится под стражей, сообщил начальник полиции Стив Дрю. По данным правоохранительных органов, мальчик выстрелил в учительницу во время конфликта, суть которого не раскрывают.

Сообщается, что 30-летняя учительница находится в критическом состоянии. Полиции поступила информация об улучшении состояния педагога, но угроза жизни сохраняется.

"Есть вопросы, которые мы хотим выяснить. Я хочу знать, откуда взялось огнестрельное оружие, какова была ситуация", – сообщил начальник полиции журналистам.

Полиция не считает, что выстрел был случайным. Известно, что других детей во время ЧП рядом не было.

Начальную школу Ричнек, где произошло ЧП, закроют в понедельник, 9 января, сообщил директор государственных школ Ньюпорт-Ньюса Джордж Паркер.


Источник: informburo.kz
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