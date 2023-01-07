В США шестилетний школьник выстрелил в учительницу

Педагог находится в критическом состоянии.



Шестилетний ученик выстрелил в учительницу начальной школы в американском Ньюпорт-Ньюсе, штат Виргиния, сообщает CNN.



Ребёнок находится под стражей, сообщил начальник полиции Стив Дрю. По данным правоохранительных органов, мальчик выстрелил в учительницу во время конфликта, суть которого не раскрывают.



Сообщается, что 30-летняя учительница находится в критическом состоянии. Полиции поступила информация об улучшении состояния педагога, но угроза жизни сохраняется.



"Есть вопросы, которые мы хотим выяснить. Я хочу знать, откуда взялось огнестрельное оружие, какова была ситуация", – сообщил начальник полиции журналистам.



Полиция не считает, что выстрел был случайным. Известно, что других детей во время ЧП рядом не было.



Начальную школу Ричнек, где произошло ЧП, закроют в понедельник, 9 января, сообщил директор государственных школ Ньюпорт-Ньюса Джордж Паркер.