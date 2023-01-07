Страшилки из советского детства, которыми нас зря пугали родители

Родители готовы на все, лишь бы заставить ребенка надеть шапку, отучить от жвачки и урезать время у телевизора. В ход идут любые небылицы - только бы ребенок слушался. Однако самые популярные страшилки легко разоблачают научные исследования, передает Tengri Lifestyle со ссылкой на Doctorpiter.



"Посмотришь на сварку - ослепнешь"



Забавно, но многие из нас даже во взрослом возрасте избегают наблюдать за сварщиками и инстинктивно жмурятся.



На самом деле сварка может повредить вашим глазам лишь в том случае, если вы будете долго и пристально наблюдать за ней с очень близкого расстояния. Тогда ультрафиолет от сварочной дуги и правда может обжечь роговицу и спровоцировать воспаление глазного яблока. Спустя 6–12 часов после воздействия излучения гибель клеток роговицы может вызвать боль в глазах и светобоязнь — но через 1–3 дня все проходит само, без необратимых последствий.



Самый же распространенный световой ожог при сварке называется электрофотоофтальмия. Именно поэтому рабочие носят маски со светофильтрами.



Однако, если вы, проходя мимо, бросите взгляд на искры, вашему зрению ничего не грозит.



"Испугают - навсегда останешься с глазами "в кучку"



Многие дети обожают кривляться, что не слишком радует их родителей. Беспроигрышная стратегия - пригрозить, что вы напугаете их в тот момент, когда они корчат очередную гримасу или сводят глаза к переносице. Не забудьте уточнить, что после этого лицо останется перекошенным навсегда.



Разумеется, никаких научных доказательств этому нет - лицо человека само по себе очень подвижное, и ничего фатального ему не грозит. Прямой связи между испугом и параличом определенных лицевых нервов не существует.



В то же время, если кто-то ударит по голове человека, который в этот момент скашивает глаза, косоглазие действительно может возникнуть. Кроме того, врачи подтверждают, что на фоне сильного стресса, депрессии, испуга могут развиваться неврологические заболевания - в том числе и косоглазие.



"Без шапки менингит заработаешь"



На самом деле для менингита просто застудить голову мало - это инфекционное заболевание, во время которого воспаляются оболочки головного и спинного мозга. Провоцируют его бактерии и вирусы, атакующие организм через носоглотку.



Иными словами, чтобы заработать менингит, надо пообщаться с носителем заболевания. Однако если вы привиты - и это вам не грозит.



Если же вы просто бегаете по двору без шапки, максимальный урон вашему здоровью - это простуда, так как голова действительно переохладится.



"Похрустишь пальцами — получишь артрит"



Привычка периодически выкручивать себе пальцы и хрустеть суставами многих раздражает - так что неудивительно, что в конце концов появилась мифическая связь между хрустом и артритом.



На самом деле звук издают вовсе не суставы: лопаются пузырьки газа, который содержится в густой синовиальной жидкости между фалангами пальцев. Сустав растягивается, давление внутри суставной сумки падает, газ начинает пузыриться, пузыри - взрываются.



Что касается артрита - это группа заболеваний, которые могут быть вызваны инфекцией, нарушенным обменом веществ и неправильной работой иммунной системы. Они провоцируют воспаление в суставах.



Артрит способствует затвердеванию хрящей с прилегающими к ним мышцами, из-за этого движение в суставах затрудняется, иногда сопровождается хрустом - так что хрустящие пальцы скорее следствие артрита, а не его причина.



"Не сиди близко к телевизору, зрение упадет"



Никто не отрицает, что близорукость действительно связана с долгой фокусировкой взгляда на одном и том же предмете. Однако, скорее, болезнь разовьется после сочетания целого ряда факторов. И сидение у телевизора - далеко не ключевой.



Так, главная причина миопии — наследственность. Если у одного из родителей плохое зрение, заболевание разовьется с вероятностью в 50 процентов. Если очки носят и мать, и отец - с 75 процентов. Усугубить ситуацию может постоянное сидение в гаджетах, работа с мелкими предметами, требующая напряжения глаз, работа за компьютером при плохом освещении и чтение лежа.



"Потрогаешь лягушку, появятся бородавки"



Это миф: бородавки появляются после контакта с вирусом папилломы человека (ВПЧ), носителем которого являются люди, а не лягушки и жабы. Заразиться можно, если произошел контакт с больным через кожу или предметы общего пользования, например полотенца, шлепанцы. Часто подхватывают вирус в бане или бассейне.



В то же время трогать лишний раз земноводных действительно не стоит - некоторые жабы ядовиты.



"Проглотишь жвачку - останется в животе навсегда"



Конечно, если проглотить случайно (или специально) жевательную резинку, она не прикрепится к вашему пищеводу, чтобы остаться там насовсем. С вероятностью в 100 процентов она пропутешествует по вашему ЖКТ вместе с другой пищей и выйдет естественным образом.



Возможно, ей понадобится на это чуть больше времени, чем, например, картофельному пюре, но это произойдет.