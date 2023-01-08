Диетолог назвала самый полезный напиток для иммунитета зимой

Зимой снижается иммунитет и появляется постоянная усталость. Врач-диетолог Римма Мойсенко в беседе с радио Sputnik рассказала, какой напиток поможет улучшить самочувствие в холодное время года.



По словам медика, гранатовый сок является природным иммуномодулятором. В нём содержится большое количество антиоксидантов и антоцианов, напиток положительно влияет на микрофлору кишечника.



«Гранатовый сок поднимает уровень гемоглобина в крови и помогает в лечении железодефицитной анемии», — добавила врач Римма Мойсенко.



Употребление напитка способствует приливу сил. Наиболее полезен свежевыжатый сок немного разведенный с водой.