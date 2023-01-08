Президент Кыргызстана предлагает обменять внешний долг республики на "зелёные" инициативы

Садыр Жапаров обратился к странам-партнёрам и финансовым институтам, которым Бишкек должен порядка 4,2 млрд долларов.



Президент Кыргызстана Садыр Жапаров выступил с инициативой, суть которой в том, чтобы его страна направляла на строительство ГЭС деньги, которые предусмотрены на погашение внешнего долга, сообщает Sputnik Кыргызстан.



Жапаров считает, что страны и финансовые институты, должником которых является Кыргызстан, могли бы принять участие в строительстве энергообъектов и ГЭС в стране.



Он отметил, что уже дал поручение активно проработать вопрос обмена внешнего долга страны на "зелёные" инициативы.



"Мы вместе реализуем "зелёные" проекты в Кыргызстане, в обмен нам списывают внешние долги. Мы все хотим, чтобы наши дети жили в богатой стране с хорошей экологией. Мы хотим быть действительно энергонезависимой страной, рационально использующей свой потенциал", – разъяснил свою инициативу президент в соцсетях.



При этом Жапаров заверил, что страна в полной мере будет выполнять обязательства по выплате внешнего долга.



"Мы лишь поднимаем инициативу по развитию "зелёной" экономики и совместному вкладу в улучшение экологической ситуации в мире. Было бы хорошо, если средства, предусмотренные на погашение внешнего долга, направлялись бы на поддержку "зелёных" инициатив. Мы не говорим, чтобы указанные проекты финансировались лишь донорами и партнёрами. Мы также готовы вкладывать", – сказал он.



По словам Жапарова, проблема смога стала одной из самых актуальных, ее решение требует комплексного подхода. Президент напомнил, что Кыргызстан – богатая на гидроресурсы страна.



"Печально, что, находясь в верховье водных ресурсов, мы не смогли за годы независимости построить новые ГЭС и вынуждены импортировать электроэнергию в зимнее время. Последние 30 лет мы пользуемся углём, мазутом, силой ранее возведённых ГЭС. Сейчас используется лишь 10% нашего гидроэнергетического потенциала", – отметил президент.



Он напомнил, что по его поручению последние два года активно строятся 50 малых и средних гидроэлектростанций, власти готовы предоставить преференции инвесторам.



Дан старт крупнейшей стройке – Камбар-Атинской ГЭС-1. Жапаров полагает, что если бы этому раньше уделяли больше внимания, то вопрос смога не стоял бы так остро, зимой можно было бы использовать электроэнергию вместо угля.



Внешний долг Кыргызстана на сегодня составляет 4,2 млрд долларов. Президент уверен, что по этим инициативам страна найдёт поддержку стран-доноров и партнёров.