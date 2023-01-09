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Фото школьного обеда в Калифорнии с авокадо и грейпфрутом удивило пользователей Reddit

Просмотров:53 Опубликовано: Сегодня, 10:32
Фото школьного обеда в Калифорнии с авокадо и грейпфрутом удивило пользователей Reddit
Фото: bestoblivion / reddit
Живущая в США женщина с ником bestoblivion опубликовала на Reddit фотографию бесплатного обеда в местной школе и удивила пользователей портала. В ответах к публикации, ставшей популярной, ряд комментаторов заявил, что в период их обучения в школе подавали менее разнообразную и полезную пищу.

На выложенной женщиной фотографии ребенок держит в руках поднос с нарезанным редисом, авокадо, кабачком и грейпфрутом. «Школьный обед в Калифорнии (бесплатный)», — написала bestoblivion. Она отметила, что в фольгу на снимке завернуто буррито с фасолью и сыром.

Кадр собрал больше 100 тысяч лайков. «Если бы нам подавали такую еду, когда я учился в школе в Калифорнии, я точно бы не был голодным на уроках», «Черт, если бы мне в моей школе подавали хотя бы половину этой порции, возможно, я бы и ел фрукты и овощи, будучи взрослым», — написали комментаторы. «Скорее всего, это лучший школьный обед из всех, что я видел», — указал другой пользователь сети.

В комментариях bestoblivion пояснила, что запечатленный на фото обед подают в государственной школе на севере штата. Автор публикации также добавила, что дети в ней могут сами выбирать в столовой составляющие обеда. «То, что не съедается, отправляется на компост для местной фермы», — указала она.


Источник: lenta.ru
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