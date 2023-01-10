Коричневый или белый: какой сахар полезнее, объяснила врач

Многие люди покупают коричневый сахар, считая, что он более полезный, чем белый. По словам врача, отличий в пользе-вреде очень мало, подробнее рассказывает Tengri LifeStyle со ссылкой на Doctorpiter.



По словам врача-терапевта Алины Кобозевой, по калорийности и белый, и коричневый сахар почти одинаковы. В одной чайной ложке (примерно четыре грамма) тростникового сахара содержится 15 калорий, а белого — 16,5.



Тростниковый и белый сахар немного отличаются по вкусовым качествам и текстуре. Однако, как отмечает врач, с точки зрения пользы для здоровья особой разницы в этих продуктах нет.



"Оба вида сахара состоят из сахарозы. С медицинской точки зрения нет более полезного или вредного вида сахара. И тростниковый, и белый сахар надо употреблять в пищу в ограниченном количестве", - говорит она.



Эксперт напоминает также о том, что важно соблюдать суточную норму углеводов в целом — при этом учитывая не только сахар в чистом виде, но и в добавленном. Для взрослого здорового человека суточная норма сахара не должна превышать 10 процентов от общего количества потребленных калорий.