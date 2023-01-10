Meta и Google обвинили в нанесении вреда школьникам

Государственные школы в американском городе Сиэтл подали иск в суд на крупные технологические компании, включая Meta, Google, TikTok и Snap, передает Tengrinews.kz со ссылкой на The Register.



В судебном иске против Meta и ее дочерних компаний Facebook и Instagram, владельца TikTok - компании ByteDance, холдинга Alphabet и его дочерних компаний Google и YouTube, а также Snap говорится, что их продукты специально устроены так, чтобы вызывать зависимость у детей, а также что они наносят ущерб их психике.



Причем представители системы образования считают, что разработчики знают о негативном воздействии соцсетей и намеренно втягивают школьников и студентов во Всемирную паутину, подсаживая на зависимость от положительной обратной связи.



Как утверждают истцы, с 2009 по 2019 год в школах Сиэтла на треть больше учащихся стали жаловаться на то, что чувствуют себя грустными, потерянными продолжительное время, перестали заниматься спортом и привычными делами. В учебных заведениях отметили, что у школьников с такими проблемами хуже успеваемость и из-за этого школам приходится принимать меры - например, учить учителей распознавать и работать с симптомами, нанимать специалистов и создавать ресурсы, предупреждающие детей о рисках использования соцсетей. Они требуют от компаний компенсации материальных затрат и другие выплаты.