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Meta и Google обвинили в нанесении вреда школьникам

Просмотров:118 Опубликовано: Сегодня, 15:07
Meta и Google обвинили в нанесении вреда школьникам
Фото из открытых источников
Государственные школы в американском городе Сиэтл подали иск в суд на крупные технологические компании, включая Meta, Google, TikTok и Snap, передает Tengrinews.kz со ссылкой на The Register.

В судебном иске против Meta и ее дочерних компаний Facebook и Instagram, владельца TikTok - компании ByteDance, холдинга Alphabet и его дочерних компаний Google и YouTube, а также Snap говорится, что их продукты специально устроены так, чтобы вызывать зависимость у детей, а также что они наносят ущерб их психике.

Причем представители системы образования считают, что разработчики знают о негативном воздействии соцсетей и намеренно втягивают школьников и студентов во Всемирную паутину, подсаживая на зависимость от положительной обратной связи.

Как утверждают истцы, с 2009 по 2019 год в школах Сиэтла на треть больше учащихся стали жаловаться на то, что чувствуют себя грустными, потерянными продолжительное время, перестали заниматься спортом и привычными делами. В учебных заведениях отметили, что у школьников с такими проблемами хуже успеваемость и из-за этого школам приходится принимать меры - например, учить учителей распознавать и работать с симптомами, нанимать специалистов и создавать ресурсы, предупреждающие детей о рисках использования соцсетей. Они требуют от компаний компенсации материальных затрат и другие выплаты.


Источник: Tengrinews.kz
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