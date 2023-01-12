Стало известно, как спасут экипаж на МКС

В российском космическом агентстве сообщили о решении вернуть с орбиты на Землю поврежденный корабль "Союз МС-22" без экипажа, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Роскосмоса".



Находящиеся на Международной космической станции(МКС) космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Франциско Рубио будут возвращены на корабле "Союзе МС-23", запуск которого состоится на месяц раньше срока, сообщили в "Роскосмосе".



На корабле "Союз МС-22" 15 декабря произошла разгерметизация внешнего контура радиатора системы терморегулирования.



"Версия технического повреждения радиатора при изготовлении не подтверждается. Экспериментально доказано, что повреждение трубопровода радиатора произошло в результате удара метеороида. Диаметр отверстия - менее 1 миллиметра", - заявили в "Роскосмосе".



Запуск "Союза МС-2" был назначен на 15 марта, однако его перенесли на 20 февраля 2023 года. Изначально на этом корабле планировалось отправить на МКС космонавтов Олега Кононенко, Николая Чуба и астронавта Лорала ОʼХара.



Сам космический корабль прибыл на МКС в сентябре, он стал первым в рамках соглашения с США о перекрестных полетах на МКС. Его экипаж планировал провести на орбите полгода и вернуться на Землю в конце марта, совершив во время миссии пять выходов в открытый космос.



Ранее NASA обратилось к компании SpaceX с просьбой спасти астронавтов, застрявших в поврежденном российском корабле.