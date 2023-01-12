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Четыре удивительно полезных свойства лимона назвала нутрициолог

Просмотров:184 Опубликовано: Сегодня, 15:56
Четыре удивительно полезных свойства лимона назвала нутрициолог
Иллюстративное фото
Нутрициолог перечислила четыре полезных свойства лимона, передает Tengri LifeStyle со ссылкой на Doctorpiter.

Кладезь витаминов

Кроме витамина С, во фрукте есть витамины, к примеру, А, B, E, а также микроэлементы: железо, калий, натрий, кальций, фосфор, цинк, медь, марганец и бор, рассказывает нутрициолог Елизавета Ольшевская.

Защищает от "плохого" холестерина

По словам врача, такое действие обеспечивают лимонам биофлавоноиды (витамин Р) в составе. Они умеют усиливать антиоксидантные эффекты витамина С. В частности, они помогают снижать скорость образования "плохого" холестерина, укрепляют стенки капилляров, нейтрализуют канцерогенные для ЖКТ вещества — нитрозамины, содержащиеся в некоторых продуктах питания, говорит Ольшевская.

Тонизирует кожу

Лимон используют также для красоты, напоминает эксперт, добавляя сок в состав масок для лица и других косметических средств.

Улучшает настроение

Эксперт советует домашнюю ароматерапию с эфирным маслом лимона. По мнению специалиста, она полезна в периоды стресса и депрессивных настроений.


Источник: tengrinews.kz
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