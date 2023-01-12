Четыре удивительно полезных свойства лимона назвала нутрициолог

Нутрициолог перечислила четыре полезных свойства лимона, передает Tengri LifeStyle со ссылкой на Doctorpiter.



Кладезь витаминов



Кроме витамина С, во фрукте есть витамины, к примеру, А, B, E, а также микроэлементы: железо, калий, натрий, кальций, фосфор, цинк, медь, марганец и бор, рассказывает нутрициолог Елизавета Ольшевская.



Защищает от "плохого" холестерина



По словам врача, такое действие обеспечивают лимонам биофлавоноиды (витамин Р) в составе. Они умеют усиливать антиоксидантные эффекты витамина С. В частности, они помогают снижать скорость образования "плохого" холестерина, укрепляют стенки капилляров, нейтрализуют канцерогенные для ЖКТ вещества — нитрозамины, содержащиеся в некоторых продуктах питания, говорит Ольшевская.



Тонизирует кожу



Лимон используют также для красоты, напоминает эксперт, добавляя сок в состав масок для лица и других косметических средств.



Улучшает настроение



Эксперт советует домашнюю ароматерапию с эфирным маслом лимона. По мнению специалиста, она полезна в периоды стресса и депрессивных настроений.