Как не замерзнуть даже в самый сильный холод: практичные советы

Зима - это не только Новый год, катание на санках или прогулки по снегу. Это еще и мороз. Стоит замерзнуть на улице, и уже никаких развлечений не захочется. Чтобы не испортить себе настроение и не превратиться в ледышку, стоит придерживаться практичных советов, - передает Almaty.tv со ссылкой на novate.ru.



1. Запретные напитки



Горячий чай, кофе и алкоголь - запрещенные напитки.



Если вы частенько пьете горячие напитки перед выходом на улицу, зимой лучше изменить этой привычке. Все дело в том, что под действием горячего чая или кофе сосуды имеют свойство расширяться. Из-за этого на холоде ваш организм быстро потеряет тепло. Кстати, с алкоголем зимой тоже следует быть поосторожнее. Рюмка горячительного, конечно, согреет, но совсем ненадолго, после чего стремительно замерзнете.



2. Калорийная пища



Выходить на мороз с пустым желудком - огромная ошибка. Еда зимой, как топливо для двигателя. Не будет топлива - не будет обогрева. Поэтому перед выходом на улицу нужно хорошо и калорийно поесть. Не волнуйтесь, это не отразится на фигуре, так как 70 процентов полученной пищи пойдет на обогрев организма. Кроме того, нужно учитывать, что летний рацион сильно отличается от зимнего. Если летом добрую половину меню составляют овощи и фрукты, то зимой нужно есть мясо, сало, рыбу, орехи, сыр, картофель, курагу и бананы.



3. Ношение шарфа



Защититься от холодного осеннего ветра поможет теплый шарф, намотанный на лицо. Однако с наступлением морозов Novate.ru категорически не рекомендует прятать нос в шарф. Ваше теплое дыхание - это пар, который пропитает ткань, а на морозе эта влага превратится в лед. В итоге вы будете вдыхать ледяной воздух, что может сильно навредить вашему организму. Привычка носить шарф таким образом может стать причиной простуды или ангины. В мороз дышать следует только открытым носом, а грудь и горло плотно обматывать шарфом.



4. Шапка



При выходе на улицу в мороз без шапки сосуды головного мозга сужаются, а в помещении они вновь расширяются. Такие перепады температур - большой стресс для сосудов, что в последствии может обернутся частыми головными болями и менингитом. Кроме того низкая температура и ветер может повредить волосяные луковицы, что в последствии становится причиной выпадения волос. Согласитесь, получить залысины к тридцати - так себе перспектива.



5. Многослойная одежда



Ни толстый свитер, ни шуба из натурального меха по одиночке не смогут защитить вас от холода. Главное для зимы - не толщина свитера, а количество слоев. По данным Novate.ru, их должно быть три: трикотажная футболка или термобелье, свитер и куртка. Двойная воздушная прослойка между слоями одежды - вот надежная защита от холода.



6. Мазь в нос



Заболеть гриппом зимой проще простого. Защитить от вирусов помогут назальные мази. Смазывайте ими внутреннюю поверхность носа каждый раз, когда выходите на улицу и дышите полной грудью. А вот от капель для носа в морозное время лучше отказаться. Все дело в том, что капли сужают сосуды, а это нарушает работу иммунной системы, что недопустимо для зимы.



7. Мытье головы



Людям, которые имеют привычку мыть голову перед выходом, зимой стоит поумерить свой пыл. Теплая вода расширит сосуды, а на улице они стремительно сузятся. Такой перепад температур может навредить здоровью вашей головы, а также стать причиной болезни.



8. Крем для лица



Также как летом мы защищаем кожу от солнца, зимой ее нужно оградить от воздействия морозов. Чтобы предотвратить шелушение и сухость кожи, перед выходом на улицу смазывайте лицо жирным кремом. Ухаживая за лицом, не забывайте о губах и руках. Гигиеническая помада и крем для рук должны стать вашими лучшими друзьями зимой.



9. Водные процедуры



Никаких водных процедур перед выходом на улицу. Гигиена очень важна, но здоровье еще важнее. В холодные дни принимать душ или ванну лучше вечером. Перед выходом на улицу лучше ограничиться только умыванием. В противном случае легко заработать обморожение.



10. Настроение



В это сложно поверить, но от настроения, в котором вы выходите из дома, зависит то, насколько вы замерзнете. Если вы находитесь в состояние стресса или нервном напряжение, кровь отливает от конечностей и направляется к мозгу. Примерно также действует на организм и мороз. Соответственно, будучи в состоянии стресса вы замерзнете еще сильнее. То же самое касается той ситуации, когда вы, взглянув на градусник, настроились замерзнуть. Не сомневайтесь, так и произойдет, будете дрожать, как осиновый листок, еще до выхода из дома. Так что, если не хотите быстро замерзнуть, лучше выдохните и расслабьтесь.



11. Экстренные меры



В исключительных случаях для защиты от холода может помочь перцовый пластырь, приклеенный на плечи. Наверняка, всем известно его согревающее действие. Такой метод можно использовать, когда предстоит зимняя фотосессия или мероприятие, предполагающее долгое нахождение на улице. Чтобы ноги не замерзли, положите в обувь бумажные стельки.



12. Ноги



Ну и напоследок запомните, если замерзнут ноги, замерзнет и все остальное. Поэтому в морозы ношение теплых колгот или подштанников и шерстяных носков - обязательное условие хорошего самочувствия. Не помешают и теплые зимние стельки, а также качественная водонепроницаемая обувь. Помните, что зимние сапоги должны быть свободными так как в узкой неудобной обуви ноги леденеют за несколько минут.