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Сесть и встать: этот простой тест покажет, как долго вы проживете

Просмотров:79 Опубликовано: Сегодня, 12:39
Сесть и встать: этот простой тест покажет, как долго вы проживете
Фото из открытых источников
Наверняка вы не знали, что это умение - отличный тест на долголетие. Tengri Lifestyle рассказывает, как способность садиться и вставать из определенной позы может выдать в вас потенциального долгожителя.

Это может показаться странным, однако умение правильно садиться на корточки, а также правильно вставать может быть отличным тестом на долголетие.

По словам бразильских исследователей, человек должен уметь проделывать следующий "трюк":

- без помощи рук спокойно опуститься на пол (то есть на корточки);
- просидеть в таком положении хотя бы 10-15 секунд, не заваливаясь в сторону и не придерживаясь за спинку дивана, стул и другие предметы (пятки, кстати, должны быть все время прижаты к полу);
- потом нужно из этого положения легко подняться на ноги, опять же не помогая себе руками и не держась за что-либо.

Кстати, это упражнение можно усложнить. План действий следующий: нужно сесть на пол, скрестив ноги, и подняться - в положение стоя. При этом нельзя помогать себе руками и опираться на локоть или колено.

Сесть и встать: этот простой тест покажет, как долго вы проживете


Если у вас получились оба варианта упражнения, то это прекрасный результат. Высока вероятность, что у вас все в порядке с координацией и опорно-двигательным аппаратом. У таких людей риск смерти от всех причин оказался ниже в пять-шесть раз, чем у тех, кто с трудом садился-вставал без поддержки.

Если же удалось сделать лишь первоначальный вариант, то это тоже хороший результат. Возможно, вам просто не хватает сноровки, чтобы встать из положения "скрестив ноги". Попробуйте немного потренироваться.

Мнения врачей

"Умение сидеть на корточках, прижав пятки к полу, требует хорошего чувства равновесия. Чем лучше оно развито, тем больше у вас шансов на счастливую жизнь", - приводят высказывание физиотерапевта Брайана Осинхейлера специалисты Doctorpiter.

"Глубокие приседания нацелены на несколько групп мышц, при этом растягиваются мышцы спины, бедер, голеней. Если сесть, прижав пятки к полу, не получается, это значит, что у вас слишком жесткий голеностопный сустав", - поясняет Джастин Лин, физиотерапевт восстановительной клиники в Калифорнии.

Хорошо, если вы без труда садитесь на корточки и потом встаете. Однако долго сидеть в таком положении точно не стоит, говорят эксперты.


Источник: Tengrinews.kz
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