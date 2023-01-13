Стали известны степень заразности «кракена» и его основные симптомы

О степени заразности субварианта омикрон-штамма коронавируса XBB.1.5 («кракен») рассказал ТАСС заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
«"Кракен", пожалуй, самый заразный вариант за всю историю пандемии COVID-19», — предупредил эксперт. Стало известно, что этот вирус имеет свойство частично избегать выработавшихся после заболевания или вакцинации антител.
Доктор биологических наук Петр Чумаков рассказал KP.RU об основных симптомах вируса. По его словам, «кракен» — продукт эволюции омикрона. Эксперт считает, что в России новый вариант коронавируса будет активно распространяться и вытеснять все предыдущие. При этом «кракен» будет реже вызывать тяжелые формы заболевания.
«Типичные симптомы включают в себя головную боль, повышение температуры, кашель (сухой на первых этапах), боль в горле, хриплый голос, усталость, заложенность носа, насморк и боль в мышцах», — рассказал он.
Лечение, по словам Чумакова, прежнее. Врач отметил, что вакцины все еще остаются эффективными в защите от тяжелого течения болезни.
Ранее в России был зафиксирован первый случай заражения «кракеном». Об этом официально сообщил Роспотребнадзор.
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