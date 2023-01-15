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Умер актер Вахтанг Кикабидзе

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:43
Умер актер Вахтанг Кикабидзе
Вахтанг Кикабидзе
На 85-м году жизни скончался актер Вахтанг Кикабидзе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на грузинское ТВ "Мтавари Архи".

Сообщается, что в последние годы он серьезно болел.

Кикабидзе родился в 1938 году в Тбилиси. В 1966 году пришел в ансамбль "Орэра" (ударные инструменты, вокал). В том же 1966 году дебютировал в кино в фильме "Встреча в горах", а через год снялся у Георгия Данелия в фильме "Не горюй!".

Это принесло ему приз за лучшую мужскую роль Международного кинофестиваля в Картахене. Следующим знаковым фильмом стала картина "Мелодии Верийского квартала". В 1977 году вышел фильм "Мимино", где актер сыграл роль летчика Валентина Мизандари.


Источник: tengrinews.kz
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