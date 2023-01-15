Умер актер Вахтанг Кикабидзе

На 85-м году жизни скончался актер Вахтанг Кикабидзе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на грузинское ТВ "Мтавари Архи".



Сообщается, что в последние годы он серьезно болел.



Кикабидзе родился в 1938 году в Тбилиси. В 1966 году пришел в ансамбль "Орэра" (ударные инструменты, вокал). В том же 1966 году дебютировал в кино в фильме "Встреча в горах", а через год снялся у Георгия Данелия в фильме "Не горюй!".



Это принесло ему приз за лучшую мужскую роль Международного кинофестиваля в Картахене. Следующим знаковым фильмом стала картина "Мелодии Верийского квартала". В 1977 году вышел фильм "Мимино", где актер сыграл роль летчика Валентина Мизандари.