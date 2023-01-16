Активы интернет-звезды на 4 миллиона долларов арестовали в Румынии

Румыния конфисковала активы интернет-звезды Эндрю Тейта на четыре миллиона долларов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт The Business Standard.



Власти Румынии конфисковали у американского блогера Эндрю Тейта 15 роскошных автомобилей, включая Rolls-Royce, Ferrari, Porsche, BMW, Aston Martin и Mercedes-Benz, 14 элитных часов и наличные, все вместе на сумму около четырех миллионов доллара.



Обнаружено также 10 объектов недвижимости, зарегистрированных на компании, оформленные на Тейта и его брата.



Представитель Румынского агентства по борьбе с организованной преступностью (DIICOT) Рамона Болла сообщила, что, если будет доказано, что братья Тейт зарабатывали деньги торговлей людьми, их имущество может быть использовано для выплаты компенсации жертвам.



Напомним, Эндрю Тейт, его брат Тристан и две гражданки Румынии были арестованы 29 декабря и оставлены под стражей на 30 дней. Популярного блогера подозревают в изнасиловании, торговле людьми и создании преступного сообщества.