Десятки тысяч медиков протестуют в Мадриде

Tens of thousands of healthcare workers took to the streets of Madrid to protest staffing shortages and what they consider an erosion of public health services.



https://t.co/Mpfzsbey0a — DW News (@dwnews) January 15, 2023

Десятки тысяч медицинских работников вышли на улицы Мадрида в знак протеста против нехватки кадров, а также общего отсутствия поддержки государственной системы здравоохранения в регионе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.Около 30 тысяч протестующих прошли маршем в столице Испании, сообщил представитель регионального правительства. Работники здравоохранения обвиняют региональное правительство, возглавляемое консерватором Исабель Диас Аюсо, в проблемах здравоохранения на местном уровне.Аюсо является президентом Народной партии и главой региона Мадрид. В последние годы ее партию обвиняют в нехватке персонала в центрах первичной медико-санитарной помощи. Политика партии во время пандемии подверглась жесткой критике, а в Мадриде был зарегистрирован один из самых высоких в Европе уровней избыточной смертности.Организаторы говорят, что Мадрид тратит меньше всего средств на первичную медико-санитарную помощь на душу населения, несмотря на то, что является одним из самых богатых регионов страны. По их словам, на каждые 2 евро (около 995 тенге), потраченные на здравоохранение в Мадриде, 1 евро уходит в частный сектор.После пандемии первичная медико-санитарная помощь была перегружена, и в ноябре прошлого года медицинские работники протестовали против плана регионального правительства разрешить более широкое участие частного сектора в партнерствах в сфере здравоохранения.