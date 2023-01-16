Десятки тысяч медиков протестуют в Мадриде

Десятки тысяч медицинских работников вышли на улицы Мадрида в знак протеста против нехватки кадров, а также общего отсутствия поддержки государственной системы здравоохранения в регионе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.
Около 30 тысяч протестующих прошли маршем в столице Испании, сообщил представитель регионального правительства. Работники здравоохранения обвиняют региональное правительство, возглавляемое консерватором Исабель Диас Аюсо, в проблемах здравоохранения на местном уровне.
Аюсо является президентом Народной партии и главой региона Мадрид. В последние годы ее партию обвиняют в нехватке персонала в центрах первичной медико-санитарной помощи. Политика партии во время пандемии подверглась жесткой критике, а в Мадриде был зарегистрирован один из самых высоких в Европе уровней избыточной смертности.
Tens of thousands of healthcare workers took to the streets of Madrid to protest staffing shortages and what they consider an erosion of public health services.
Организаторы говорят, что Мадрид тратит меньше всего средств на первичную медико-санитарную помощь на душу населения, несмотря на то, что является одним из самых богатых регионов страны. По их словам, на каждые 2 евро (около 995 тенге), потраченные на здравоохранение в Мадриде, 1 евро уходит в частный сектор.
После пандемии первичная медико-санитарная помощь была перегружена, и в ноябре прошлого года медицинские работники протестовали против плана регионального правительства разрешить более широкое участие частного сектора в партнерствах в сфере здравоохранения.
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