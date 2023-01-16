1 или 4? В сети разгорелся спор из-за простого школьного примера

Весь интернет спорит между ответами 1 и 4. А что получилось у вас? pic.twitter.com/IlCxA1Sc8h — Журнал «Код» (@thecode_media) January 16, 2023

Математическая школьная задача вызвала ожесточенные споры среди взрослых в социальных сетях. Пример кажется простым только на первый взгляд. Подробнее рассказывает Tengri Lifestyle.Накануне в группе Azerbaycan Hekimleri в Facebook была опубликована арифметическая задача. Хотя пример, на первый взгляд, кажется простым, однако, сверяя ответы, интернет-пользователи обнаружили, что разделились на два лагеря: у одних в результате получилось число 1, а других - число 4.Примечательно, что на данный момент под публикацией с примером уже 86 тысяч комментариев, при этом задача была продублирована многочисленными страницами в Instagram и Twitter и почти под каждой публикацией продолжаются споры о правильном ответе.Как в сети пытаются решить задачуПричина разногласий в том, что при решении примера пользователи руководствуются разным порядком действий. На первом этапе обе группы сначала выполняют вычитание в скобках (8-6).Однако на втором этапе первая группа после действия в скобках переходит на перемножение с цифрой 3, которая стоит за скобками. Тем временем вторая группа делит 36 на 3 и только после этого продолжает решение примера.Так все-таки 1 или 4?По словам профессора Сергея Ландо, умножение и деление обладают равными приоритетами, поэтому в примерах действия выполняются по порядку слева направо. Таким образом, правильный алгоритм выполнения действий у второй группы, поэтому правильный ответ - 4.