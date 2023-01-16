Умерла итальянская актриса Джина Лоллобриджида

Умерла знаменитая итальянская актриса Джина Лоллобриджида, передает Tengrinews.kz со ссылкой на агентство ANSA.



Культовой итальянской актрисе было 95 лет. О причинах смерти не сообщается.



На счету Лоллобриджиды десятки киноработ, но наибольшую известность она получила по ролям в фильмах "Фанфан-Тюльпан" и "Собор Парижской Богоматери". Более 30 лет назад актриса прекратила активно сниматься и обратилась к фотографии и скульптуре.



Кроме того, Джина Лоллобриджида имеет множество наград и званий. Она удостоена французского ордена Искусств и литературы, ордена Почетного легиона, ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой". В 1961 году она получила "Золотой глобус".