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Умерла итальянская актриса Джина Лоллобриджида

Просмотров:181 Опубликовано: Вчера, 18:46
Умерла итальянская актриса Джина Лоллобриджида
Джина Лоллобриджида. Кадр из видео
Умерла знаменитая итальянская актриса Джина Лоллобриджида, передает Tengrinews.kz со ссылкой на агентство ANSA.

Культовой итальянской актрисе было 95 лет. О причинах смерти не сообщается.

На счету Лоллобриджиды десятки киноработ, но наибольшую известность она получила по ролям в фильмах "Фанфан-Тюльпан" и "Собор Парижской Богоматери". Более 30 лет назад актриса прекратила активно сниматься и обратилась к фотографии и скульптуре.

Кроме того, Джина Лоллобриджида имеет множество наград и званий. Она удостоена французского ордена Искусств и литературы, ордена Почетного легиона, ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой". В 1961 году она получила "Золотой глобус".


Источник: tengrinews.kz
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