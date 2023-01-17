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В Германии назвали нового главу Минобороны

Просмотров:231 Опубликовано: Сегодня, 14:41
В Германии назвали нового главу Минобороны
Фото: Julian Stratenschulte / dpa / Globallookpress.com
Представитель СДПГ Борис Писториус станет новым министром обороны ФРГ, сообщает Reuters со ссылкой на источники в партии.

Эту информацию подтверждает и издание Spiegel. Писториус — не только соратник канцлера Германии Олафа Шольца по СДПГ, но и глава МВД Нижней Саксонии.

Кристине Ламбрехт, ранее занимавшая пост главы Минобороны, подала в отставку 16 января. В тот же день Шольц ее принял. Ламбрехт объяснила свое решение тем, что на нее оказывают давление немецкие СМИ. Reuters, в свою очередь, напоминало о растущем скептицизме СМИ по поводу способности Ламбрехт «привести немецкую армию в форму» на фоне боев на Украине.


Источник: lenta.ru
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