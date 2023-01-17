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Ким Чен Ын запил из-за кризиса среднего возраста

Просмотров:334 Опубликовано: Сегодня, 17:25
Ким Чен Ын запил из-за кризиса среднего возраста
Фото: North Korea's Korean Central News Agency / Reuters
Лидер КНДР Ким Чен Ын злоупотребляет алкоголем из-за кризиса среднего возраста. Об этом стало известно изданию Mirror.

Источники издания утверждают, что глава государства пьет алкогольные напитки каждый день и регулярно плачет. Ученый из Северной Кореи Чхве Джинвук рассказал, что Ким Чен Ын беспокоится за свое здоровье, так как скоро ему исполнится 40 лет. «Он очень одинок и находится под давлением», — заключил он.

Mirror пишет, что врачи и жена посоветовали северокорейскому лидеру чаще заниматься спортом, однако он игнорирует эти рекомендации. Отмечается, что у него избыточный вес, и он заядлый курильщик.

Ранее сообщалось, что день рождения Ким Чен Ына в этом году прошел без пышных государственных празднований и без особых мероприятий по этому случаю. Официально подтвержденных данных о дне рождения северокорейского лидера нет, но представители Южной Кореи убеждены, что он родился 8 января 1984 года, и, следовательно, ему исполнилось 39 лет.


Источник: lenta.ru
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