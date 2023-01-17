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Google выпустит умный маячок

Просмотров:88 Опубликовано: Сегодня, 18:45
Google выпустит умный маячок
Фото: Paresh Dave / Reuters
Google выпустит умный маячок, который будет конкурировать со смарт-меткой Apple AirTag. Об этом сообщает издание Android Authority.

Журналисты портала сослались на отчет известного инсайдера Кубы Войцеховски. Согласно информации специалиста, Google начала работу над умным трекером — устройством для поиска потерянных предметов. Девайс можно будет прикрепить на ключи, багаж и прочие личные вещи во избежание их потери.

Устройство будет работать на основе энергоэффективного протокола Bluetooth LE, ожидается поддержка технологии UWB. Ранее UWB появилась в смартфонах бренда, начиная с линейки Pixel 6. По словам Войцеховски, девайс фигурирует в отчете под кодовым названием Грогу — судя по всему, это отсылка к одноименному персонажу из сериала «Мандалорец». «Это милое имя, потому что Грогу — по сути, небольшой аксессуар для главного героя сериала Мандалорца», — объяснили название гаджета авторы.

Инсайдер не стал уточнять, когда Google представит умную метку и во сколько оценит новый девайс. По мнению журналистов, компания может анонсировать смарт-прибор на майской конференции Google I/O.

Летом 2022 года журналисты издания SlashGear перечислили самые провальные продукты Apple. К ним отнесли умную колонку HomePod, метку AirTag, наушники AirPods.


Источник: lenta.ru
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