Google выпустит умный маячок, который будет конкурировать со смарт-меткой Apple AirTag. Об этом сообщает издание Android Authority.
Журналисты портала сослались на отчет известного инсайдера Кубы Войцеховски. Согласно информации специалиста, Google начала работу над умным трекером — устройством для поиска потерянных предметов. Девайс можно будет прикрепить на ключи, багаж и прочие личные вещи во избежание их потери.
Устройство будет работать на основе энергоэффективного протокола Bluetooth LE, ожидается поддержка технологии UWB. Ранее UWB появилась в смартфонах бренда, начиная с линейки Pixel 6. По словам Войцеховски, девайс фигурирует в отчете под кодовым названием Грогу — судя по всему, это отсылка к одноименному персонажу из сериала «Мандалорец». «Это милое имя, потому что Грогу — по сути, небольшой аксессуар для главного героя сериала Мандалорца», — объяснили название гаджета авторы.
Инсайдер не стал уточнять, когда Google представит умную метку и во сколько оценит новый девайс. По мнению журналистов, компания может анонсировать смарт-прибор на майской конференции Google I/O.
Летом 2022 года журналисты издания SlashGear перечислили самые провальные продукты Apple. К ним отнесли умную колонку HomePod, метку AirTag, наушники AirPods.
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