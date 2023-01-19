"У меня просто не хватит сил": премьер Новой Зеландии решила покинуть свой пост

Watch: New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern announces resignation.



Ardern will not seek re-election and plans to step down before Feb. 7. pic.twitter.com/NDPj0w8tSk — The Canadian Independent (@canindependent) January 19, 2023

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн сообщила о своем решении покинуть свой пост после пяти лет работы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.Глава новозеландского правительства планирует уйти в отставку 7 февраля 2023 года. По ее словам, переизбираться на эту должность она не намерена. Следует отметить, что Ардерн была заметно расстроена, когда делала свое заявление на телевизионной пресс-конференции."Для меня пришло время. У меня просто не хватит сил еще на четыре года. Это были самые насыщенные пять с половиной лет моей жизни. Я ухожу, потому что такая привилегированная работа налагает большую ответственность. Ответственность за то, чтобы знать, когда ты подходишь на роль лидера, а когда нет", - сказала она членам своей Лейбористской партии, дав понять, что за ее отставкой не стоит никакого тайного скандала.Премьер-министр также объявила, что 14 октября состоятся всеобщие выборы."Хотя я не буду участвовать в выборах, я знаю, что вопросы, которые больше всего волнуют новозеландцев, останутся в центре внимания правительства в течение этого года и до выборов", - сказала Ардерн.В возрасте всего 37 лет на момент избрания во власть в 2017 году Ардерн является одной из самых молодых женщин - руководителей государства в мире. Она также одна из немногих, кто родил ребенка во время пребывания на посту.Ардерн руководила Новой Зеландией в течение трех лет пандемии коронавируса. Ее действия по преодолению кризиса заслужили похвалу международного сообщества, страна оказалась в лучшем положении, чем многие другие, хотя и не избежала критики.Ранее Джасинда Ардерн возглавила рейтинг величайших мировых лидеров журнала Fortune.