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"У меня просто не хватит сил": премьер Новой Зеландии решила покинуть свой пост

Просмотров:68 Опубликовано: Сегодня, 09:06
"У меня просто не хватит сил": премьер Новой Зеландии решила покинуть свой пост
Фото:instagram.com/jacindaardern
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн сообщила о своем решении покинуть свой пост после пяти лет работы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.

Глава новозеландского правительства планирует уйти в отставку 7 февраля 2023 года. По ее словам, переизбираться на эту должность она не намерена. Следует отметить, что Ардерн была заметно расстроена, когда делала свое заявление на телевизионной пресс-конференции.



"Для меня пришло время. У меня просто не хватит сил еще на четыре года. Это были самые насыщенные пять с половиной лет моей жизни. Я ухожу, потому что такая привилегированная работа налагает большую ответственность. Ответственность за то, чтобы знать, когда ты подходишь на роль лидера, а когда нет", - сказала она членам своей Лейбористской партии, дав понять, что за ее отставкой не стоит никакого тайного скандала.

Премьер-министр также объявила, что 14 октября состоятся всеобщие выборы.

"Хотя я не буду участвовать в выборах, я знаю, что вопросы, которые больше всего волнуют новозеландцев, останутся в центре внимания правительства в течение этого года и до выборов", - сказала Ардерн.

В возрасте всего 37 лет на момент избрания во власть в 2017 году Ардерн является одной из самых молодых женщин - руководителей государства в мире. Она также одна из немногих, кто родил ребенка во время пребывания на посту.

Ардерн руководила Новой Зеландией в течение трех лет пандемии коронавируса. Ее действия по преодолению кризиса заслужили похвалу международного сообщества, страна оказалась в лучшем положении, чем многие другие, хотя и не избежала критики.

Ранее Джасинда Ардерн возглавила рейтинг величайших мировых лидеров журнала Fortune.


Источник: tengrinews.kz
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