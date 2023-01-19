Манную кашу запрещают давать детям, и вот почему

При словах "манная каша" многие вспоминают детство. Действительно, десятки лет манная каша была практически первой пищей в жизни любого человека. Однако современные врачи предупреждают: в питании детей первого года этой каше нет места, передает Tengri Lifestyle со ссылкой на Doctorpiter.



Дело в том, что выяснилось: раннее введение в рацион каш из злаков, содержащих глютен (манной, пшенной, овсяной), может способствовать развитию у детей глютеновой энтеропатии, пищевой аллергии и кишечных нарушений. Почему же манная каша неполезна для малышей в качестве первого злакового прикорма?



Глютен

Манка содержит много глютена (клейковины), который повреждает ворсины слизистой кишечника, оболочка истончается, нарушается всасывание полезных веществ из пищи, особенно жиров. В то же время происходит усиление проникновения с пищей аллергенов через измененную слизистую кишечника и развиваются заболевания - целиакия, аллергия с кожно-кишечными проявлениями.



Частые симптомы непереносимости глютена:



-учащение стула, изменение его консистенции;

-стул становится жидким и обильным;

-повышенное образование газов;

-вздутие живота;

-боль в животе;

-потеря веса;

-отсутствие ростовых прибавок;

-сухость кожи;

-изменение настроения (преобладают отрицательные эмоции).



Конечно, не все дети страдают от этой болезни, однако предугадать, есть ли целиакия, крайне сложно, лучше исключить спорную кашу из рациона.



Пострадает усвоение кальция

Манка содержит много фитина, который нарушает процессы всасывания из кишечника в кровь кальция, железа и витамина Д.

Частые симптомы недостатка кальция:



-повышенная возбудимость нервных структур и мышц (подергивание век, дрожание крыльев носа, уголков рта, покалывания в кончиках пальцев), при выраженном снижении уровня кальция в крови периодическое возникновение судорог;

-ломкость ногтей, ногтевые пластины становятся неровными, волнообразными;

-легкое травмирование, разрушение зубов;

-снижение ростовых прибавок;

-изменение частоты сердечных сокращений, которое ребенок может даже почувствовать;

-беспокойный, поверхностный сон малыша.



Хуже усваивается витамин D



Частые симптомы недостаточности этого витамина:



-повышенная потливость волосистой части головы, стоп и ладоней;

-вздутие живота;

-беспокойный сон;

-изменения в поведении малыша — часто капризничает, перевозбуждается;

-выпадение волос;

-снижение аппетита.

-Может страдать усвоение железа.



Частые симптомы недостаточности железа:



-ребенок быстро утомляется;

-кожные покровы бледные;

-малыш чаще капризничает, становится плаксивым;

-беспокойный сон;

-снижение аппетита;

-прохладные на ощупь стопы и кисти;

-учащенный пульс;

-кроха часто болеет;

-возникает сухость кожи, ломкость ногтей, выпадение волос;

-типична сухость слизистой губ, трещинки.

-Много калорий, мало пользы.



Манка содержит много крахмала, и поэтому она считается высококалорийным продуктом. Уровень калорийности - 100-120 ккал на 100 граммов крупы, приготовленной на молоке, поэтому употребление манной каши способствует избыточному набору веса.



При этом данная каша содержит очень мало витаминов, минералов, белка, клетчатки. Именно поэтому в настоящее время манная каша не входит в рацион питания детей первого года жизни и детей от 1 года до 3 лет. В меню детей старше трех лет манную крупу можно использовать для приготовления манных галушек, оладий, запеканок, биточков, котлет, суфле, пудинга, мусса, манника и прочих блюд.



Есть и достоинства: она быстро готовится, поэтому сохраняются питательные свойства. Она содержит мало белка, поэтому входит в меню при заболеваниях почек. Каша содержит мало клетчатки, поэтому рекомендуется к использованию в послеоперационный период.