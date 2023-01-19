Прощай, цензура: Facebook и Instagram разрешат показывать женские соски

Наблюдательный совет компании Meta разрешил женщинам показывать соски в социальных сетях Instagram и Facebook, так как запрет на показ обнаженной груди "нарушает права человека", рассказывает Tengri Lifestyle.



Как отмечают СМИ, новый спор о праве публиковать обнаженные изображения в соцсетях разгорелся после того, как алгоритмы Facebook заблокировали посты трансгендерной пары из США, сочтя их снимки нарушением правил о сексуализированном контенте.



После жалоб модераторы соцсети вручную восстановили публикации, но ситуация попала на рассмотрение наблюдательного совета компании.



"Ограничения и исключения из правил, касающихся женских сосков, обширны и сбивают с толку, особенно в том, что касается трансгендерных и небинарных людей", - говорится в заявлении совета.



Таким образом, совет решил отменить решения об удалении фотографий с обнаженными сосками и рекомендовал пересмотреть правила, касающиеся модерации таких снимков.



Нововведение происходит спустя некоторое время после того, как феминистки придумали хештег-лозунг "освободите сосок" (free the nipple) и призвали к равным стандартам в отношении обнажения мужской и женской груди.



Позже лозунг поддержали такие знаменитости, как Наоми Кэмпбелл, Рианна, Мадонна, Майли Сайрус и Лена Данэм, они были вынуждены удалить фото топлес из Instagram из-за политики соцсети.