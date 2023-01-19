Гороскоп на февраль 2023 года для всех знаков зодиака

Февраль 2023 года освободит нас от ретроградности. Если раньше некоторые процессы тормозились, то в последний месяц зимы они активно продвинутся вперед.



Полнолуние в знаке Льва 5 февраля

Во время полнолуния во Льве нужно будет сосредоточиться на любовной сфере и личных взаимоотношениях. Одиноким людям следует заняться поисками второй половинки. Не засиживайтесь дома, чаще выходите на улицу, знакомьтесь, общайтесь, ходите на свидания. Больше оптимизма и флирта — и тогда ваша личная жизнь начнет налаживаться. Во всех сферах жизнедеятельности проявится стихия Огня — чувственная, активная, инициативная.



Ингрессия Меркурия в Водолей 11 февраля

Время идеально подходит для поиска единомышленников и компаньонов для начала совместных проектов. Придут свежие идеи. Отличный период для обучения и получения новой информации, для смены места работы или даже сферы деятельности. Именно общие интересы помогут найти настоящих друзей. В это время можно и нужно реализовывать то, что давно откладывалось в долгий ящик.



Секстиль Марса и Хирона 11 февраля

Очень благоприятный период для тех, кто занимается военным делом или спортом. Сильные, активные и надежные лидеры вырвутся вперед. У кого в гороскопе сильный Марс, будет вести себя словно супергерой, молниеносно оценивая ситуации и находя правильные решения.



Ингрессия Солнца в созвездие Рыб 18 февраля

Аспект, который особенно позитивное влияние окажет на представителей стихии Огня. Однако важно не терять бдительность и четко отличать, где мечта, а где реальность.



Период, когда люди будут погружены в себя, в свой внутренний мир, находятся в поисках глубинных мотивов и поступков. Однако есть риск идеализировать других людей, приписывая им то, что они на самом деле не чувствуют.



Ингрессия Венеры в Овне 20 февраля

Мягкость и тактичность сменится напористостью и активностью. Еще проявится особенно сильно демонстративность и эпатаж. Люди будут стремиться быть в центре внимания. Однако нужно быть осторожнее, иначе такое рвение вперед к яркости и признанию может послужить причиной ошибок и промахов. Избегайте прямолинейности и импульсивности, а также бесцеремонности.



Овен (21 марта — 19 апреля)

Февраль будет сложным и напряженным для Овнов. В большей степени это касается отношений и творчества. Время охлаждения чувств и расставаний, задержек и неожиданных обстоятельств, негативного вмешательства в дела посторонних лиц. Это все станет причиной плохого настроения. Однако будет вам и радость, но лишь в третьей декаде месяца. Не опускайте руки, а к трудностям относитесь философски. Особенно заставит вас поволноваться финансовая сфера. Чтобы не возникло проблем еще и со здоровьем, избегайте мест массового скопления людей и займитесь профилактикой хронических недугов.



Телец (20 апреля — 21 мая)

Для Тельцов благоприятный месяц. Особенно для тех представителей знака, которые активны и уверены в собственных действиях. Не бойтесь неудач — за ними последуют победы. Смело идите на риск. Игра стоит свеч. Не следует стараться все держать под контролем, особенно в сфере личных взаимоотношений. Страхи и сомнения могут помешать вам достичь результатов в профессиональной сфере. Планы будут сорваны. Лучше всего успокоиться и действовать осторожно, но уверенно. Делайте свое дело, добросовестно выполняйте обязанности и исправляйте ошибки вовремя. Научитесь действовать по обстоятельствам, попутно решайте проблемы по мере их поступления. Стоит также позаботиться о собственном здоровье, самое главное — правильно питаться.



Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецам февраль поможет узнать какую-то информацию, которая заставит вас по-новому посмотреть на некоторые вещи или людей. Много времени вы посвятите в последний месяц зимы изучению себя, самокопанию. Внешние контакты уйдут на второй план. Временный внутренний комфорт пойдет вам на пользу. Ведь вы сможете найти ответы на вопросы, которые давно не давали вам покоя. Да и в профессиональной сфере откроются новые перспективы. Во второй половине февраля не торопите события и дождитесь благоприятного момента. Особенно удача станет на сторону тех Близнецов, которые трудятся в сферах образования, преподавания, консультирования. Финансовых успехов достигнут те представители знака, которые будут доверять собственной интуиции. В плане здоровья возможны проблемы с эндокринной системой.



Рак (22 июня — 22 июля)

Ракам в феврале следует проявить деловую активность. Сосредоточьтесь на профессиональной сфере, карьере, самореализации. Особенный успех ждет тех представителей знака, которые занимают руководящую должность. Не бойтесь брать на себя ответственность. Постарайтесь — и тогда финансовое вознаграждение не заставит себя долго ждать. В сфере личных взаимоотношений вы не будете строить иллюзий, поэтому и разочарований удастся избежать. Здоровье вас не подведет. Вы полны сил и энергии. Ведите активный образ жизни, займитесь спортом.



Лев (23 июля — 22 августа)

Февраль для Львов станет периодом перемен, причем далеко не всегда положительных. Возможно, сработает закон бумеранга — вы пожнете плоды своих поступков и действий. Эгоизм и жестокость будут наказаны. А кто поступал по справедливости и проявлял заботу о родных и близких людях, получат достойное вознаграждение от Вселенной. Некоторые взгляды и принципы придется пересмотреть, в финансовых вопросах следует проявить аккуратность. Здоровье не доставит вам беспокойства.



Дева (23 августа — 22 сентября)

Девам февраль принесет стабильность. В финансовых вопросах придется потрудиться. На работе могут подставить коллеги, из-за которых у вас возникнут неприятности. В личных взаимоотношениях возможны проблемы и непонимание. Вам предстоит пройти проверку на прочность. Постарайтесь держать себя в руках и не отвечайте агрессией. В любой сложной ситуации решайте проблемы посредством конструктивного разговора, но никак не через конфликт. В плане здоровья проблем не предвидится. Тщательно мойте руки.



Весы (23 сентября — 22 октября)

Настоящего успеха достигнут в феврале Весы. Причем это касается и профессиональной, и личной сферы, и финансов, и бизнеса. Будьте осторожны в дороге. По возможности отмените или перенесите на март важные поездки и путешествия. Во второй половине месяца возможны эмоциональные качели. Одинокие представители знака имеют все шансы встретить свою судьбу. Здоровье будет стабильным.



Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы в феврале будут полны энергии и сил. Не бойтесь проявлять активность во всех сферах жизнедеятельности. Главное — не будьте легкомысленными и невнимательными. Не стройте грандиозных планов — будьте реалистами. А также не пытайтесь охватить все и сразу — расставьте приоритеты и начните с главного. Чтобы здоровье вас не подвело, старайтесь избегать стрессовых ситуаций.



Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцов в феврале ожидают перемены, связанные с семьей, родственниками или родителями. Вам нужно всем вместе решать проблемы. Возможны значительные материальные поступления и подарки. Перед вами откроются отличные перспективы в том случае, если вы решите сменить работу. Одинокие Стрельцы познакомятся со своей будущей второй половинкой. Если же у вас есть партнер, старайтесь контролировать собственные эмоции, чтобы избежать ссор и конфликтов. В плане здоровья поберегите желудок. Есть смысл сесть на диету.



Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогам не следует рассчитывать на перемены в феврале. Исключение — романтическая сфера. Это будет время романтики, знакомств и приятного общения. В профессиональной сфере придется сделать важный выбор, а в финансовых вопросах проявите внимательность и осторожность. Уделите внимание здоровью, особенно иммунной и эндокринной системе.



Водолей (20 января — 18 февраля)

Для Водолеев февраль будет счастливым месяцем. Вы получите неплохие деньги и решите давние проблемы, причем очень легко. В профессиональной сфере вы достигнете успехов благодаря своему нестандартному мышлению и креативу. Руководитель наградит вас премией. Семейным представителям знака придется решать проблемы детей. Здоровье вас не подведет.



Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы в феврале устремятся вперед, особенно в профессиональной и финансовой сферах. Вам хочется перемен, поэтому вы начнете действовать активно и смело. Возможны новые источники дохода. Не оставляйте на потом новые идеи — беритесь за их реализацию сразу же. В личных отношениях избегайте давления на любимого человека. Здоровье беспокойства не доставит.



