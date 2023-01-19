Европейский еврейский конгресс потребовал извинений от Лаврова из-за его слов о Холокосте

Глава МИД России сравнил россиян с евреями, а Запад – с Адольфом Гитлером.
Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) потребовал извинений от главы МИД России Сергея Лаврова из-за его высказываний о Холокосте. Заявление ЕЕК опубликовано на официальном сайте организации.
"Конгресс выражает своё потрясение и обеспокоенность комментариями Сергея Лаврова, в которых он сравнил поддержку Украины со стороны западных правительств с гитлеровским "окончательным решением", которое привело к убийству шести миллионов евреев во время Шоа (Холокоста. – Авт.)", – говорится в сообщении.
Президент ЕЕК Ариэль Музикант отметил, что конгресс шокирован и потрясён этим "постыдным сравнением".
"Это искажение Холокоста на самом базовом уровне, и мы призываем господина Лаврова извиниться и отозвать эти комментарии. Это не первый раз, когда министр использует отсылки к Холокосту и Гитлеру. Это должно прекратиться. Память жертв Холокоста никогда не должна использоваться таким ужасающим образом", – сказал он.
Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году заявил следующее:
"Так же, как Наполеон мобилизовал всю Европу против Российской империи, как Гитлер бросил против СССР большинство европейских стран, сейчас США организовали коалицию практически из всех европейцев, и через Украину ведут войну против нашей страны с той же задачей – окончательного решения "русского вопроса". Так же, как Гитлер хотел окончательно решить "еврейский вопрос", – цитирует Лаврова ТАСС.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.