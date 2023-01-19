Европейский еврейский конгресс потребовал извинений от Лаврова из-за его слов о Холокосте

Глава МИД России сравнил россиян с евреями, а Запад – с Адольфом Гитлером.



Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) потребовал извинений от главы МИД России Сергея Лаврова из-за его высказываний о Холокосте. Заявление ЕЕК опубликовано на официальном сайте организации.



"Конгресс выражает своё потрясение и обеспокоенность комментариями Сергея Лаврова, в которых он сравнил поддержку Украины со стороны западных правительств с гитлеровским "окончательным решением", которое привело к убийству шести миллионов евреев во время Шоа (Холокоста. – Авт.)", – говорится в сообщении.



Президент ЕЕК Ариэль Музикант отметил, что конгресс шокирован и потрясён этим "постыдным сравнением".



"Это искажение Холокоста на самом базовом уровне, и мы призываем господина Лаврова извиниться и отозвать эти комментарии. Это не первый раз, когда министр использует отсылки к Холокосту и Гитлеру. Это должно прекратиться. Память жертв Холокоста никогда не должна использоваться таким ужасающим образом", – сказал он.



Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году заявил следующее:



"Так же, как Наполеон мобилизовал всю Европу против Российской империи, как Гитлер бросил против СССР большинство европейских стран, сейчас США организовали коалицию практически из всех европейцев, и через Украину ведут войну против нашей страны с той же задачей – окончательного решения "русского вопроса". Так же, как Гитлер хотел окончательно решить "еврейский вопрос", – цитирует Лаврова ТАСС.