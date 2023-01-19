Скандал продолжается. Банка варенья помогла Шакире вычислить измену Пике

История расставания известной колумбийской певицы Шакиры и экс-футболиста Жерара Пике вот уже долгое время активно обсуждается в сети. По утверждениям Daily Mail, артистка узнала об измене своего экс-возлюбленного Пике, найдя пустую банку из-под варенья в их холодильнике, передает Tengri LifeStyle.
Стоит отметить, что колумбийская поп-звезда умело пользуется сложившейся неприятной ситуацией и заставляет все мировые таблоиды говорить о ней и ее творчестве.
Теперь СМИ сообщают, что 45-летняя певица узнала, что у Пике была интрижка, когда обнаружила, что в ее отсутствие была съедена банка клубничного варенья. Как отмечают медиа, артистка знала, что муж и дети не любят клубничное варенье, поэтому поняла, что в их доме был кто-то еще.
Издание также отмечает, что певица намекнула на это в клипе на свой сингл Te Felicito, где можно увидеть, как она открывает холодильник и видит много банок и даже голову певца Рау.
Напомним, недавно Шакира установила на балконе своего дома куклу-ведьму, которая смотрит в сторону дома матери Пике. Некоторые посчитали, что таким образом певица выражает свое отношение к женщине, которая поддержала сына в отношениях с новой возлюбленной, с которой он изменил матери своих сыновей.
Теперь же, по данным Daily Mail, Шакира приступила к строительству стены между своим испанским домом и домом матери Пике - на данный момент их участки граничат.
Пике и Шакира состояли в отношениях с 2011 года, у пары двое детей: мальчики Милан и Саша. В июне 2022 года Шакира объявила о расставании. Причина - многочисленные измены спортсмена, утверждают СМИ.
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