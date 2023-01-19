Вахтанга Кикабидзе похоронили согласно завещанию

В четверг, 19 января, в Тбилиси прошли похороны выдающегося грузинского актера и певца, народного артиста Грузии Вахтанга (Бубы) Кикабидзе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Грузию-Онлайн".Гражданскую панихиду по артисту сначала провели в храме Кашвети в центре Тбилиси, после чего гроб был установлен в Большом концертном зале филармонии. Откуда родные, друзья, политические и общественные деятели, а также рядовые граждане под аплодисменты провожали его в последний путь.На церемонии присутствовали делегации из Украины, Армении и Азербайджана. Министр культуры Украины Александр Ткаченко привез с собой письмо с соболезнованиями от имени президента Украины Владимира Зеленского. В письме говорится, что имя Кикабидзе будет вписано в историю Украины как имя великого грузина, внесшего свой вклад в защиту независимости и суверенитета Украины."В знак скорби я вместе со всеми его поклонниками преклоняюсь перед человеком с душой уникальной красоты и выдающегося таланта. Светлая память о Вахтанге Кикабидзе навсегда останется в сердцах украинцев", - говорится в письме.Прощальное письмо к похоронам грузинского актера написал и посол Азербайджана в России, певец и композитор Полад Бюль-Бюль оглы, сообщает портал "Новости-Грузия"."Мне посчастливилось не только выступать с ним на одной сцене, но и дружить на протяжении долгих лет…. Такая безоговорочная любовь нескольких поколений не каждому дана… Это был человек с невероятно щедрым, солнечным талантом. Его творчество всегда высоко ценилось в Азербайджане, а к личности относились с большим уважением и любовью."Надо быть гражданином, а потом артистом" - эти слова в полной мере отражают всю суть великого Вахтанга Кикабидзе. Он был настоящий, не похожий ни на кого, и до последних минут своей жизни сын своей Родины, мужчина, державший свое слово, имеющий понятия о чести и достоинстве.Прощай, Вахтанг, пусть земля будет тебе пухом, большой Человек, Друг, артист, певец и любимец миллионов. Уверен, если бы в этом мире было больше таких людей, как Вахтанг, этот мир был бы намного добрее, благороднее и честнее", - говорится в письме Бюль-Бюль оглы.Согласно завещанию Вахтанга Кикабидзе похоронили на Верийском кладбище в Тбилиси, рядом с могилами матери и жены.Вахтанг Кикабидзе скончался 15 января в возрасте 84 лет. В последние годы артист серьезно болел.