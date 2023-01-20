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Лучше отказаться: эти продукты провоцируют образование тромбов

Просмотров:345 Опубликовано: Сегодня, 11:44
Лучше отказаться: эти продукты провоцируют образование тромбов
Иллюстративное фото
Несбалансированный рацион может стать причиной очень серьезных проблем со здоровьем и даже вызвать смертельно опасные болезни. Относитесь серьезно к тому, что вы едите каждый день, передает Tengri Lifestyle.

О тромбозе активно заговорили с началом пандемии коронавируса. Врачи довольно скоро выяснили, что ковид повреждает вены и артерии, плохо влияет на сосуды. Кровь у зараженных и переболевших часто становится более густой, если человек еще и мало двигается, это только повышает вероятность неприятных последствий.

Однако, по мнению специалистов Doctorpiter, риск тромбоза также может повысить несбалансированное питание. И в особенности - переизбыток некоторых продуктов в рационе.

Известно, что нездоровая пища провоцирует метаболическую дисфункцию: например, инсулинорезистентность и ожирение. Это становится причиной хронического воспаления, которое как раз стимулирует процесс свертывания крови и тромбообразования.

Самые вредные продукты
Декан Школы диетологии и стратегии питания имени Джеральда и Дороти Фридман при Университете Тафтса доктор Ариуш Мозаффарян рекомендует не перебарщивать с продуктами, в которых есть много крахмала, сахара и соли.

По его мнению, самыми вредными можно считать газированные лимонады с большим количеством сахара и конфеты. Дело в том, что высокий уровень глюкозы в крови приводит к образованию тромбов и не дает им раствориться. Кроме того, конфеты и сладкие напитки способствуют накоплению бляшек в сосудах.

При этом врач не призывает отказываться от сладкого в принципе: он советует сладкоежкам обратить внимание на мороженое, темный шоколад, орехи в меду, фрукты, пишет Express.

Профилактика тромбоза
По словам врача-кардиолога, кандидата медицинских наук Татьяны Чернушенко, лучшей профилактикой тромбоза могут стать умеренные физические нагрузки. Если у вас нет денег на абонемент в фитнес-зал, постарайтесь хотя бы просто ходить чаще пешком.

Также важно пить достаточно чистой воды: даже небольшое обезвоживание делает кровь гуще. Врачи рекомендуют пить не менее 30 миллилитров на 1 килограмм веса.

Если не хотите столкнуться с тромбозом, придется отказаться от сигарет: курение оказывает спазмирующее воздействие на кровеносные сосуды и также может сделать кровь гуще.


Источник: tengrinews.kz
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