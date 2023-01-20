Ученые воссоздали облик мальчика, жившего более 40 тысяч лет назад в пещере на юге Узбекистана

Группа палеоантропологов Цзилиньского университета воссоздала облик мальчика-неандертальца, череп которого был обнаружен в пещере Тешик-Таш в Байсунском районе Сурхандарьинской области Узбекистана, передает Tengri Lifestyle со ссылкой на Синьхуа.Окаменелый череп неандертальца в возрасте 8-9 лет, жившего примерно от 300 тысяч до 40 тысяч лет назад, был обнаружен в 1938 году экспедицией во главе с советским археологом Алексеем Окладниковым. Мальчик лежал в яме на спине, ногами вперед к входу, голову полукругом окружали рога горного козла, рядом со скелетом обнаружен пепел. Предполагается, что захоронение было ритуальным.Ученые восстановили облик ребенка с помощью технологии цифровой 3D-реставрации с использованием компьютера.По словам директора Научно-исследовательского института и Музея антропологии МГУ, академика РАН Александры Бужиловой, эта окаменелость является первой окаменелостью неандертальца, обнаруженной в Азии. Этот череп также является единственным сохранившимся целиком черепом так называемого азиатского неандертальца. Его открытие доказало, что неандертальцы двигались в сторону востока.Новая реконструкция сделала облик мальчика-неандертальца более достоверным, а также подчеркнула его индивидуальные особенности, заявила Бужилова.Эксперты считают, что новая реконструкция не только наглядно показывает облик доисторических людей района Евразии, но и предоставляет новые идеи для дальнейшего изучения и отображения морфологических особенностей неандертальцев в Центральной Азии и их приспособляемости к окружающей среде.Первым облик неандертальца из пещеры Тешик-Таш воссоздал советский антрополог Михаил Герасимов. Он склеил череп из примерно 170 фрагментов и восстановил скелет мальчика в полный рост.