Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 20 Января
+1...0
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 462.77 KZT
  • €1 = 501.04 KZT
  • 1 RUB = 6.73 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Ученые воссоздали облик мальчика, жившего более 40 тысяч лет назад в пещере на юге Узбекистана

Просмотров:161 Опубликовано: Сегодня, 13:58
Ученые воссоздали облик мальчика, жившего более 40 тысяч лет назад в пещере на юге Узбекистана
фото из открытых источников
Группа палеоантропологов Цзилиньского университета воссоздала облик мальчика-неандертальца, череп которого был обнаружен в пещере Тешик-Таш в Байсунском районе Сурхандарьинской области Узбекистана, передает Tengri Lifestyle со ссылкой на Синьхуа.

Окаменелый череп неандертальца в возрасте 8-9 лет, жившего примерно от 300 тысяч до 40 тысяч лет назад, был обнаружен в 1938 году экспедицией во главе с советским археологом Алексеем Окладниковым. Мальчик лежал в яме на спине, ногами вперед к входу, голову полукругом окружали рога горного козла, рядом со скелетом обнаружен пепел. Предполагается, что захоронение было ритуальным.

Ученые восстановили облик ребенка с помощью технологии цифровой 3D-реставрации с использованием компьютера.

По словам директора Научно-исследовательского института и Музея антропологии МГУ, академика РАН Александры Бужиловой, эта окаменелость является первой окаменелостью неандертальца, обнаруженной в Азии. Этот череп также является единственным сохранившимся целиком черепом так называемого азиатского неандертальца. Его открытие доказало, что неандертальцы двигались в сторону востока.

Новая реконструкция сделала облик мальчика-неандертальца более достоверным, а также подчеркнула его индивидуальные особенности, заявила Бужилова.

Ученые воссоздали облик мальчика, жившего более 40 тысяч лет назад в пещере на юге Узбекистана


Эксперты считают, что новая реконструкция не только наглядно показывает облик доисторических людей района Евразии, но и предоставляет новые идеи для дальнейшего изучения и отображения морфологических особенностей неандертальцев в Центральной Азии и их приспособляемости к окружающей среде.

Первым облик неандертальца из пещеры Тешик-Таш воссоздал советский антрополог Михаил Герасимов. Он склеил череп из примерно 170 фрагментов и восстановил скелет мальчика в полный рост.




Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика