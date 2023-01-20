Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 20 Января
+1...0
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 462.55 KZT
  • €1 = 500.85 KZT
  • 1 RUB = 6.74 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Бывший военный застрелил 5 человек с балкона в Грузии

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:15
Бывший военный застрелил 5 человек с балкона в Грузии
Риа Новости
Бывший военный убил пять человек и застрелился на востоке Грузии, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт МВД Грузии.

Стрельба произошла в городе Сагареджо на востоке Грузии. Вооруженный мужчина открыл огонь по людям с балкона жилого дома, в результате чего погибли пять человек. Еще пятеро получили ранения, их состояние стабильно тяжелое.

В грузинском МВД сообщили, что среди погибших сотрудник полиции, который прибыл на место происшествия. Злоумышленник покончил с собой, когда прибыло подкрепление полиции.

Министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури сообщил местным СМИ, что стрелок служил в армии с 2006 по 2021 год, в том числе в составе грузинского контингента в Афганистане.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика