Бывший военный застрелил 5 человек с балкона в Грузии

Бывший военный убил пять человек и застрелился на востоке Грузии, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт МВД Грузии.



Стрельба произошла в городе Сагареджо на востоке Грузии. Вооруженный мужчина открыл огонь по людям с балкона жилого дома, в результате чего погибли пять человек. Еще пятеро получили ранения, их состояние стабильно тяжелое.



В грузинском МВД сообщили, что среди погибших сотрудник полиции, который прибыл на место происшествия. Злоумышленник покончил с собой, когда прибыло подкрепление полиции.



Министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури сообщил местным СМИ, что стрелок служил в армии с 2006 по 2021 год, в том числе в составе грузинского контингента в Афганистане.