"Сейчас или никогда". В Японии намерены срочно повысить рождаемость

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что правительство вскоре примет срочные меры для повышения рождаемости в стране, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.
Япония занимает второе место в мире по возрасту населения после Монако, а старение и сокращение населения имеет серьезные последствия для экономики. По словам Кисиды, сейчас настал момент для решения проблемы сокращения численности населения страны. В своей речи он подчеркнул, что Япония рискует оказаться неспособной нормально функционировать из-за старения населения.
"Наша нация находится на пороге вопроса, сможет ли она поддерживать свои общественные функции. Сейчас или никогда, когда речь идет о политике в отношении рождаемости и воспитания детей, это вопрос, который просто не может больше ждать. Мы должны создать экономическое общество, ориентированное на детей, и переломить ситуацию с рождаемостью", - сказал он.
Премьер заявил, что его правительство представит планы по удвоению бюджета на соответствующую политику к июню и что в апреле 2023 года будет создано новое агентство по делам детей и семьи.
Следует отметить, что, несмотря на попытки Японии в последние годы стимулировать людей иметь больше детей, включая обещания финансовых бонусов и лучших пособий, уровень рождаемости в стране непрерывно снижается уже 14 лет.
В настоящее время Япония занимает второе место в мире по среднему возрасту - 49 лет, уступая лишь Монако - 55 лет. Средний медианный возраст в большинстве стран мира составляет от 30 до 40 лет. В Германии медианный возраст также высок - почти 46 лет. Япония занимает третье место в мире по стоимости воспитания ребенка в относительном выражении, согласно данным YuWa Population Research.
В прошлом году число детей, родившихся в Японии, впервые опустилось ниже отметки 800 000 - этот рубеж наступил на восемь лет раньше, чем прогнозировало правительство. По прогнозам, к 2060 году население Японии сократится с 125 миллионов до 86,7 миллиона человек, что будет иметь огромные последствия для экономики и безопасности.
Ранее сообщалось, что доля детского населения в Японии сократилась до рекордно низкого уровня.
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