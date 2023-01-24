Около 300 человек в трех странах умерли из-за бракованного сиропа от кашля

Почти 300 человек в трех странах умерли от бракованного сиропа от кашля, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Business Today.



Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала срочный "призыв к действию" для стран по предотвращению, выявлению и реагированию на случаи фальсификации медицинских заключений. Это произошло после того, как было зарегистрировано несколько случаев смерти после употребления некоторых сиропов от кашля в Гамбии, Индонезии и Узбекистане.



Некоторые из этих сиропов от кашля были произведены индийскими компаниями Maiden Pharmaceuticals и Marion Biotech и были связаны со смертями в Гамбии и Узбекистане соответственно.



ВОЗ сообщила, что за последние четыре месяца несколько стран сообщили о случаях предполагаемого загрязнения безрецептурных сиропов от кашля для детей высоким содержанием диэтиленгликоля (ДЭГ) и этиленгликоля (ЭГ). ВОЗ заявила, что эти случаи по меньшей мере из семи стран были связаны со смертью более 300 человек, большинство из которых были маленькими детьми в возрасте до пяти лет.



"Эти загрязнители являются токсичными химическими веществами и никогда не должны содержаться в лекарствах. Загрязняющие вещества могут привести к летальному исходу даже при приеме в небольших количествах", - говорится в заявлении организации.



Предупреждения ВОЗ о медицинской продукции, которые были выпущены после этих сообщений, призывают к обнаружению и изъятию этих продуктов из обращения, усилению контроля в цепочках поставок и немедленному уведомлению ВОЗ в случае обнаружения этих некачественных продуктов в стране.



Организация также обратилась к регулирующим органам и правительствам с просьбой выявлять и изымать из обращения эти медицинские изделия, обеспечить, чтобы все медицинские изделия на соответствующих рынках были одобрены для продажи компетентными органами, выделить соответствующие ресурсы для увеличения количества проверок производственных объектов на основе оценки риска, усилить надзор за рынком, а также принять и обеспечить соблюдение законов и правовых мер для борьбы с производством, распространением и использованием некачественных и фальсифицированных лекарственных средств.



ВОЗ также обратилась к производителям с просьбой приобретать вспомогательные вещества фармацевтического качества только у квалифицированных и добросовестных поставщиков, проводить всесторонние испытания полученных материалов, обеспечивать гарантии качества продукции, вести точный и полный учет приобретения материалов, испытаний, производства и распространения.



Ранее в Самаркандской области Узбекистана за два месяца 15 детей скончались после приема индийского препарата от ОРВИ "Док-1 Макс".